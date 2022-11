O lateral-direito DeAndre Yedlin é o único jogador da seleção dos Estados Unidos com experiência em copa do mundo. O jogador, que atua pela Internazionale de Milão esteve no Brasil, em 2014, quando o time norte-americano acabou eliminado pela Bélgica nas oitavas de final. Oito anos depois, o defensor quer ajudar sua seleção com experiência.

“Chegar a uma segunda Copa do Mundo é uma honra incrível. Ser o líder de uma equipe é algo muito importante para mim. Vou tentar fazer de tudo para ajudar, seja no campo, na reserva ou na arquibancada. Simplesmente, estarei ali para colaborar de todas as formas possíveis. Tentarei ser o melhor líder possível”, disse o jogador, de 29 anos.

Yedlin é um dos 228 jogadores, entre os 832 inscritos para o Mundial, que já disputaram esta competição. E ele tem a confiança do técnico Gregg Berhalter. “É alguém que pode compartilhar suas experiências. Mas o mais

importante é ele continuar fazendo o que sempre fez. Gerar bom clima na equipe. Às vezes ele te oferece o ombro para chorar, outras vezes é um motivador. Faz um bom trabalho.”

O primeiro jogo dos Estados Unidos na Copa do Catar será na segunda-feira, diante de País de Gales, duelo válido pelo Grupo B, que ainda reúne Irã e Inglaterra. “A mensagem que dei aos rapazes é viverem o momento da melhor forma possível. É uma experiência única e que poucas pessoas podem ter. O importante é viver o momento da melhor forma.”