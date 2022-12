O presidente da Federação Camaronesa de Futebol, Samuel Eto’o, fez um pedido de desculpas nesta terça-feira, por meio de uma carta, pela agressão ao youtuber argelino Sadouni SM após a vitória do Brasil sobre a Coreia do Sul, na saída do Stadium 974, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A manifestação do ex-jogador foi feita horas depois de a vítima ter anunciado que faria queixa à polícia do Catar.

“Eu me arrependo profundamente de ter perdido a calma e ter reagido de uma forma que não corresponde à minha personalidade. Desculpo-me com o público”, escreveu o ex-atleta do Barcelona.

Apesar do incidente, Eto’o, que também é embaixador da Fifa, avisou que não vai mudar a sua forma de pensar em relação à tolerar provocações relacionadas à prática de corrupção. “Vou continuar a resistir às provocações incessantes e o assédio de certos torcedores argelinos. Sou alvo de insultos e acusações de corrupção sem base. Durante essa Copa do Mundo, os torcedores camaroneses foram perseguidos por argelinos pelo mesmo motivo”, acrescentou o ex-atleta.

De acordo com o vídeo divulgado pelo jornal La Opinion, da Espanha, Eto’o estava saindo do estádio quando foi abordado por alguns torcedores. Após algumas fotos, o ex-jogador começou uma discussão com Saduni SM.

Apesar das tentativas de terceiros para encerrar com o incidente, Eto’o passou a ir para cima do homem e, depois de um período de discussão, acabou chutando o youtuber. Em seu canal no Yotube, Saduni disse que perguntou a Eto’o se ele havia comprado o árbitro Bakary Gassama na partida entre Argélia e Camarões de março passado, pelas Eliminatórias da Copa. A Federação Argelina considerou o trabalho do juiz “escandaloso”.

Após vencer a partida de ida por 1 a 0 em Camarões, a Argélia foi eliminada, ao perder por 2 a 0 na segunda partida, em casa, com um gol de Karl-Toko Ekambi marcado nos últimos segundos da prorrogação.