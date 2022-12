O experiente zagueiro Pepe sofreu uma fratura no braço esquerdo durante a derrota por 1 a 0 para o Marrocos, resultado histórico que eliminou Portugal nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. A lesão foi confirmada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), após exame realizado em uma unidade hospitalar de Doha.

De acordo a nota publicada pela FPF, o jogador de 39 anos fraturou a ulna, um dos ossos que formam o antebraço. Em uma imagem da transmissão televisiva da partida, é possível ver Pepe com cara de dor, segurando o braço esquerdo após errar um cabeceio, já nos acréscimos do segundo tempo.

Assim, Pepe deixa a Copa do Mundo acumulando mais um problema físico. Pouco antes do início do Mundial, ele teve a convocação ameaçada por causa de uma contusão no joelho. O imprevisto ocorreu no início de outubro e houve receio de que o zagueiro não pudesse se recuperar a tempo, até em razão de sua idade, mas tudo correu bem, por isso foi chamado pelo treinador Fernando Santos.

Ao fim da partida com o Marrocos, o braço machucado não parecia incomodar Pepe enquanto ele criticava a arbitragem. O juiz que comandou a partida foi o argentino Facundo Tello, e Pepe reclamou da escolha. “Colocam um argentino depois que tudo que o Messi falou”, disse, referindo-se ao fato de Lionel Messi ter pedido que a Fifa deixasse de escalar o árbitro espanhol Mateu Lahoz, muito criticado pelos argentinos no jogo contra a Holanda, nas próximas partidas do Mundial .

Com a eliminação para os marroquinos, Pepe não deve ter a oportunidade de disputar uma nova Copa do Mundo. Brasileiro nascido em Maceió e naturalizado português, defende a seleção portuguesa desde 2007. No Catar, encerrou sua quarta participação em um Mundial, após defender a equipe lusitana nas edições de 2010, 2014 e 2018.