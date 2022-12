A eliminação precoce da Alemanha na fase de grupos da Copa do Mundo do Catar já começa a trazer consequências para o comando técnico da seleção. Berndt Neuendorf, presidente da Federa~]ao Alemã de Futebol, adiantou que uma reunião deve ser marcada com o treinador Hansi Flick para analisar a situação.

“Esta eliminação é muito dolorosa, mas precisamos olhar e seguir em frente. Temos de iniciar um processo para saber como vamos resolver esta questão. Todos podem imaginar que é uma desilusão profunda”, afirmou o dirigente aos jornalistas no aeroporto de Doha antes do voo de volta para a Alemanha.

Com uma derrota, um empate e uma vitória, os alemães encerraram a sua participação na Copa do Mundo com o terceiro lugar do Grupo E. O Japão se garantiu às oitavas como primeiro da chave seguido da Espanha. Pela segunda edição consecutiva de um Mundial, a Alemanha deixa a competição sem conseguir passar para a fase eliminatória.

Neuendorf afirmou ainda que nesta reunião, além do técnico Hansi Flick, deverá estar presente também Oliver Bierhoff, manager da seleção. O dirigente esportivo Hans-Joachim Watzke também vai fazer parte na mesa de discussão. A ideia é analisar o processo atual e discutir também os próximos passos da seleção.

“Vamos fazer uma primeira análise do torneio, entender o que aconteceu, e desenvolver perspectivas para a disputa da Eurocopa, que terá como sede a Alemanha”, comentou Neuendorf.

Apesar da campanha pífia no Catar, Hansi Flick tem o apoio de Bierhoff para seguir no comando da seleção alemã. O desempenho ruim nesta fase de grupos, no entanto, deixa o atual treinador em uma condição instável para seguir na função.