Portugal vem de goleada por 6 a 1 contra a Suíça, colocou-se entre os favoritos para vencer a Copa do Mundo, mas o ambiente durante o Mundial segue turbulento, tendo Cristiano Ronaldo como pivô. Após boatos de que o craque teria ameaçado deixar a concentração ao saber que seria reserva diante dos suíços, a Federação Portuguesa de Futebol (FFPF) emitiu nesta quinta-feira um comunicado para descartar a possibilidade do jogador deixar a seleção em meio ao torneio.

“A FFPF esclarece que em momento algum o capitão da Seleção Nacional, Cristiano Ronaldo, ameaçou deixar a equipe nacional durante o estágio no Catar. Cristiano Ronaldo constrói a cada dia uma história ímpar ao serviço da equipe nacional e do país que tem de ser respeitado e que atesta o inquestionável grau de compromisso com a seleção. Aliás, o grau de entrega do jogador, que mais vezes jogou por Portugal, ficou novamente demonstrado – se necessário fosse – na vitória frente à Suíça, nas oitavas de final do Mundial 2022”, diz parte do comunicado.

A Federação atesta ainda que o foco de Portugal está exclusivamente na Copa do Mundo, já que a equipe busca o seu primeiro título do torneio. Nas quartas de final, o desafio é contra o Marrocos, neste sábado, às 12h (horário de Brasília), no Al Thumama.

“A Seleção Nacional – jogadores, treinadores e estrutura FPF – encontra-se, como desde o primeiro dia, totalmente empenhada e entusiasmada na construção daquela que o país deseja que seja a melhor participação de todas de Portugal em uma Copa do Mundo”, concluiu a nota

POLÊMICAS

Na última quarta-feira, Cristiano Ronaldo não treinou com os reservas e ficou na academia com a equipe titular na vitória sobre a Suíça. A Federação chegou a ser questionada, mas não deu maiores informações dos motivos que levaram o atacante a não estar com os suplentes, minimizando a questão.

O jogador tem se desentendido com o técnico Fernando Santos, que o substituiu em todas as partidas da Copa do Mundo e o colocou no banco diante da Suíça. Esta foi a primeira vez que o atleta começou uma partida de Mundial na reserva. Em seu lugar, Gonçalo Ramos entrou na escalação para o jogo contra a Suíça e foi o autor de três gols da goleada por 6 a 1.

Cristiano Ronaldo teve contrato rompido com o Manchester United durante a Copa do Mundo 2022, após uma entrevista concedida a uma emissora de TV britânica, na qual disse se sentir traído porque “algumas pessoas” tentavam forçar sua saída do clube. O jornal espanhol ‘Marca’ noticiou que o craque teria fechado contrato com um time da Arábia Saudita, o Al Nassr, informação negada pelo jogador nesta quarta-feira.

CR7 também teria se desentendido com Bruno Fernandes, devido à saída abrupta do Manchester. O jogador afirmou ter sido apenas uma brincadeira a cena que foi flagrada em vídeo, na qual os atletas se cumprimentaram de forma fria.

O próximo jogo de Portugal será no sábado, às 12h. O time enfrentará o Marrocos, que eliminou a Espanha nos pênaltis, e a escalação de Cristiano Ronaldo ainda é dúvida. O técnico Fernando Santos elogiou a atuação do jogador na partida contra a Suíça.