Portugal não estava preparado para encarar o Marrocos, principal surpresa da Copa do Mundo, nas quartas de final. O técnico Fernando Santos tentou fazer uma breve análise sobre o time africano, mas acabou cometendo algumas gafes. O treinador, por exemplo, citou o Campeonato Grego para mostrar conhecimento sobre seu próximo adversário, mas nenhum atleta do técnico Walid Regragui atua na Grécia.

“Em relação à questão do Marrocos, conheço razoavelmente bem a seleção do Marrocos. Lembro muito bem do jogo de 2018, do alto índice competitivo. Tive oportunidade de ver um ou dois jogos, não com tanta atenção, naturalmente, o jogo com a Espanha. Conheço muitos desses jogadores, até porque alguns jogam na Grécia em clubes que eu conheço bem e dos quais tenho informações. É um time muito competitivo, com muita qualidade”, disse.

Além de não ter nenhum jogador que atua na Grécia, Marrocos tem apenas oito remanescentes da Copa do Mundo de 2018, na Rússia, sendo que a maioria deles era reserva: os goleiros Bono e Tagnaouti, o zagueiro Saiss, o volante Amrabat e o atacante En-Nesyri, além do lateral Hakimi , do ponta Ziyech e do goleiro El Kajoui.

CRISTIANO RONALDO

Fernando Santos falou também sobre Cristiano Ronaldo. O treinador deixou claro que não tem pendências a resolver com o atacante, mas indicou que o capitão de Portugal iniciará o duelo contra o Marrocos no banco de reservas.

“Essa relação só se desenvolve, Ronaldo e eu nunca interpretamos o aspecto humano de técnico e jogador ao que temos que fazer durante a partida. Sempre vou considerar na minha função que ele é um jogador importante para se ter na equipe. Ele com certeza (estará envolvido), todos os jogadores do banco podem ser usados, se não forem titulares podem jogar depois. É importante olhar o exemplo da história desse jogador, ele é um dos melhores jogadores do mundo a jogar profissionalmente, sendo capitão, só nos resta pensar nesta equipe de forma coletiva”, completou.

Este é o terceiro jogo entre Marrocos e Portugal na Copa do Mundo. Em 1986, a equipe africana venceu por 3 a 1. Na última edição do Mundial, na Rússia, o triunfo foi de Portugal, por 1 a 0, gol de Cristiano Ronaldo.

Marrocos e Portugal se enfrentam no sábado, às 12h (horário de Brasília), no Al Thumama Stadium. A briga é por vaga na semifinal da Copa do Mundo.