O fim de ano de Cristiano Ronaldo está recheado de polêmicas. O atacante, que acabara de rescindir seu contrato com o Manchester United de forma tumultuada, mostrou insatisfação ao ser substituído na derrota de Portugal para a Coreia do Sul por 2 a 1. Questionado sobre o caso em entrevista coletiva nesta segunda-feira, o técnico Fernando Santos reprovou a atitude do atacante, mas resolveu colocar um ponto final na situação.

“No campo, não ouvi nada. Só vi ele discutindo com um jogador da Coreia. Mas já vi as imagens e não gostei nada. Não gostei nada. E a partir daí, as coisas se resolvem dentro de casa. E estão resolvidas. Ponto final sobre essa questão”, comentou o treinador.

Fernando Santos também foi perguntado sobre se Cristiano Ronaldo seria titular nesta terça-feira contra a Suíça, no Lusail Stadium. A imprensa portuguesa vem questionando a titularidade do atacante, que foi colocado na reserva em uma enquete entre os torcedores.

O treinador despistou. “Não é tirar crédito das pessoas, mas não vejo as notícias. Preocupo-me em me concentrar. Tenho de ficar focado nos treinos e na equipe. Colocarei sempre a melhor equipe, sempre fiz isso. Acerto ou não, já é outra coisa. E talvez depois do jogo posso ter outra opinião. O único pensamento desde que aqui cheguei em 2014 é servir a seleção e servir Portugal”, disse.

Ele ainda deu sua opinião sobre o possível acerto de Cristiano Ronaldo com Al Nassr. “Não falei com ele sobre isso, hoje (segunda-feira) de manhã tive uma palestra com os jogadores, mas não abordei essa questão. Nem sabia, por acaso quando cheguei aqui falaram-me da notícia do jornal Marca. É uma decisão dele, ele está totalmente focado no jogo, em ajudar a equipe. Foi nisso que falamos, é nisso que estamos focados. Amanhã (terça) vai ser um jogo tremendamente difícil, entre duas equipes muito fortes, oitavas de final, um jogo muito duro, mas Portugal acredita que vai ganhar”, destacou.

Fernando Santos destacou ainda a força da Suíça. “Esta equipe não joga junto apenas nestes três jogos. É uma equipe dura, altamente competitiva, sabe o que quer do jogo, perdendo por 2 a 1 para a Sérvia, nunca perdeu o rumo, sempre enfrentou a mesma abordagem. Espero uma Suíça assim, não é nada defensiva. Analisamos e sabemos”, concluiu.