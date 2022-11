A Fifa abriu investigação contra a Alemanha e prometeu sanções pela quebra de uma das regras da Copa do Mundo. Pressionada pela derrota para o Japão, por 2 a 1, na estreia, a seleção alemã resolveu não mandar nenhum jogador para a coletiva de imprensa que antecedeu o duelo com a Espanha. O técnico Hansi Flick revelou, na época, que a decisão foi tomada devido ao tempo de locomoção até o local.

A Alemanha está na região norte do Catar e levaria três horas para chegar no local onde aconteceria a coletiva. Por causa disso, apenas o técnico Hansi Flick compareceu, contrariando os protocolos da entidade. “Não queremos fazer esta viagem para nenhum jogador, são quase três horas. Os jogadores devem se preparar para o treinamento. Estamos focados em jogar contra a Espanha”, disse o treinador, na ocasião.

Segundo a Fifa, a Alemanha teria violado o artigo 44 do Regulamento da Copa do Mundo do Catar, o artigo 2.7.2 do Regulamento de Mídia e Marketing e o artigo 8.5.3 do Regulamento das Seleções, que fazem referência aos direitos da Fifa como proprietária original de todos os direitos comerciais relacionados ao evento e estabelecem obrigações aos participantes no atendimento aos veículos de imprensa. A seleção deverá ser multada.

Apesar da possível punição, a Alemanha não informou qual será o procedimento para a próxima coletiva de imprensa pré-jogo. A equipe alemã ainda não venceu na Copa do Mundo e tem apenas um ponto, na lanterna do Grupo E. A Espanha lidera, com quatro, seguido por Japão e Costa Rica, com três.

O próximo desafio da Alemanha é diante da Costa Rica, em jogo marcado para quinta-feira, às 16h (horário de Brasília), no Al Bayt Stadium.