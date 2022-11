A Fifa informou neste sábado, 26, ter aberto investigação sobre a polêmica protagonizada pela seleção da Sérvia, que teve vazada a imagem de uma bandeira estendida no vestiário em que aparecia o mapa de Kosovo com as cores sérvias e os dizerem “sem rendição”, escritos em albanês, antes do jogo com o Brasil pelo Grupo G da Copa do Mundo do Catar, na quinta-feira. Kosovo declarou independência em 2008, mas a Sérvia ainda considera o território parte o país.

“O Comitê Disciplinar da Fifa abriu procedimentos contra a Associação de Futebol da Sérvia devido a uma bandeira exibida no vestiário na ocasião do jogo Brasil x Sérvia, realizado em 24 de novembro. Os procedimentos foram abertos com base no artigo 11 do Código Disciplinar da Fifa e no artigo 4 do regulamento para a Copa do Mundo 2022″, diz a nota da entidade máxima do futebol. A Fifa proíbe manifestações políticas em suas competições.

A bandeira ecoa uma história de grande hostilidade na região. Após a dissolução da Iugoslávia na década de 1990, diversos países da região, como Sérvia, Croácia, Albânia e Bósnia se envolveram em guerra, com diversas atrocidades e massacres entre grupos étnicos. Com maioria étnica albanesa, o Kosovo declarou independência de forma unilateral em 2008, com apoio de Estados Unidos e União Europeia. A Sérvia nunca reconheceu o país vizinho. A federação kosovar de futebol integra a Fifa desde 2016.

A bandeira repercutiu negativamente na imprensa do Kosovo e da Albânia, que exigiram que a Fifa tomasse uma atitude. O site albanês “Gazeta Express”, um dos primeiros a divulgar a imagem, considerou o ato um “escândalo” e “contra as regras da Fifa”. O ex-ministro de relações exteriores do Kosovo Petrit Selimi criticou a atitude da seleção sérvia e cobrou respostas da entidade.

“Sem política? A Fifa proíbe os times europeus de usarem a braçadeira ‘One Love’ pelos direitos humanos. Mesmo assim, a Sérvia decorou seu vestiário com o mapa do Kosovo com a bandeira sérvia e uma frase de ‘sem rendição’. O Kosovo também é um membro da Fifa! Obsceno”, escreveu Selimi em seu perfil nas redes sociais.

REENCONTRO

A polêmica ainda pode se estender para o terceiro jogo da Sérvia na fase de grupos da Copa, contra a Suíça. Entre os jogadores suíços, o meia Xerdan Shaqiri nasceu no Kosovo e o volante Granit Xhaka tem pais com origem no país. Suas famílias migraram para fugir dos conflitos na região, que prosseguem até hoje com elevada tensão.

Em 2018, Suíça e Sérvia também se enfrentaram na fase de grupos da Copa do Mundo da Rússia. A Suíça venceu por 2 a 1 de virada, com gols de Shaqiri e Xhaka. Ao marcarem, os dois comemoraram fazendo com as mãos a “águia albanesa”, um dos símbolos nacionais do Kosovo. A Fifa puniu ambos pelo gesto com a aplicação de multas no valor de 10 mil francos suíços (cerca de R$ 38,27 mil, na cotação da época). O reencontro entre Suíça e Sérvia está marcado para a próxima sexta, 2 de dezembro, às 16h.