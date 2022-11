A Fifa anunciou nesta terça-feira um processo disciplinar contra a Croácia por causa das ofensas sofridas pelo goleiro do Canadá, Milan Borjan, durante a vitória croata por 4 a 1, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. A entidade enquadrou a equipe europeia nos artigos 13 e 16 do Regulamento da Copa do Mundo do Catar.

A entidade entende que os torcedores croatas cometeram ofensas contra a dignidade e integridade do goleiro Milan Borjan e infligiu os protocolos de segurança do estádio durante o torneio. A Croácia deve ser multada.

O alvo das ofensas não foi apenas o jogador. A família de Borjan, que estava no estádio, também sofreu nas mãos dos torcedores croatas. Foi exibida também uma bandeira com referência à “Operação Tempestade”, em 1995, que expulsou várias pessoas de origens sérvias de Krajina, no que foi um das maiores limpezas étnicas da Europa e terminou com milhares de pessoas mortas.

Borjan nasceu na cidade de Knin, na Croácia, mas sempre afirmou ser da República Sérvia de Krajina, que proclamou independência durante a dissolução da antiga Iugoslávia. Em 1995, o goleiro, ao lado de sua família, foi para Belgrado e, na sequência, para o Canadá, onde se naturalizou.

Na bandeira exibida no estádio, estava escrito: “Knin 1995 – Nada corre como Borjan”. Alguns torcedores ainda fizeram referência à Batalha de Vukovar, guerra entre Croácia e Iugoslávia.

Milan Borjan atua pelo Estrela Vermelha, da Sérvia, e já disputou 67 jogos com a camisa da seleção de Canadá, sendo convocado pela primeira vez em 2011.

Enquanto pede punições mais severas para a Croácia, o Canadá foca em sua despedida da Copa do Mundo. Eliminada e na lanterna do Grupo F, a equipe canadense ainda não pontuou e enfrenta o Marrocos na quinta-feira, às 12h (horário de Brasília), no Al Thumama.