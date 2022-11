A Fifa revelou nesta quarta-feira que abriu um processo disciplinar contra a seleção de Senegal por não comparecer à coletiva de imprensa que antecedeu a partida com o Equador, a última na fase de grupos da Copa do Mundo. Na ocasião, a delegação enviou apenas o técnico Aliou Cissé, que falou com os jornalistas por cerca de 40 minutos.

A entidade, no entanto, deixa claro em seu regulamento a obrigatoriedade de um jogador estar na coletiva ao lado do treinador. A coletiva de imprensa que antecede as partidas, geralmente, conta com o capitão da determinada seleção.

“O Comitê Disciplinar da FIFA abriu um processo contra a Federação Senegalesa de Futebol devido a possíveis violações do artigo 44 do Regulamento da Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022™, do artigo 2.7.2 do Regulamento de Mídia e Marketing e do artigo 8.5.3 do Regulamento da Seleção Manual. As possíveis violações estão relacionadas à coletiva de imprensa obrigatória realizada em 28 de novembro antes da partida Equador x Senegal”, divulgou a Fifa.

A tendência é que Senegal seja multado por cerca de R$ 55 mil, mesmo valor da punição recebida pela Alemanha por se ausentar da coletiva que antecedeu o duelo com a Espanha. A França é outra seleção que está respondendo um processo disciplinar por situação similar.

Senegal está nas oitavas de final da Copa do Mundo e enfrentará a Inglaterra, em jogo marcado para domingo, às 16h, no Al Bayt.