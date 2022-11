O Figueirense acertou a contratação do lateral-esquerdo Raphinha, que estava no Operário. O atleta, de 23 anos, é o quarto reforço do time catarinense para a temporada de 2023. Antes dele, foram anunciados o goleiro Gabriel Gasparotto, o zagueiro Otávio Gut e o volante Robson Alemão.

Raphinha atuou apenas em cinco jogos pelo Operário e não marcou gols. O lateral passou pelas categorias de base de Cruzeiro e Internacional, até chegar no Maringá e, posteriormente, na equipe paranaense.

A pré-temporada do Figueirense começa no dia 12 de dezembro, depois da apresentação do técnico Cristóvão Borges, que chega com o objetivo de levar o clube de volta à Série B do Campeonato Brasileiro.

O treinador já tem 18 jogadores em seu plantel para 2023. O Figueirense tenta fechar o seu elenco antes do começo da pré-temporada. A expectativa é que mais reforços sejam anunciados nos próximos dias.

A estreia do Figueirense no Campeonato Catarinense é diante do Atlético Catarinense, no Orlando Scarpelli.