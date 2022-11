O treinador Hansi Flick compareceu sozinho à última coletiva de imprensa da Alemanha, neste sábado, antes do jogo de domingo contra a Espanha. O protocolo da Fifa determina que um jogador também deve participar da entrevista, mas Flick preferiu não levar nenhum deles, pois alega que resort no qual a delegação está hospedada é muito longe do centro de mídia, onde as coletivas são concedidas. Segundo ele, diante de um momento decisivo como esse, tal deslocamento seria prejudicial.

“Eu vim sozinho porque não queríamos que nenhum jogador passasse quase duas horas dentro de um carro. É por isso que estou aqui sozinho. Todos os 26 jogadores são importantes, então eu não tenho nenhum deles aqui comigo. Nós vamos colocar todo o nosso foco na partida”, afirmou o treinador sobre a decisão, que pode render uma multa à da Fifa e à Federação Alemã.

A Alemanha está hospedada em um resort em Al Ruwais e treina no Al Shamal, estádio da cidade. Para chegar ao National Convention Centre, em Doha, local das coletivas de imprensa, é necessária uma viagem de 113 km. A partida contra a Espanha será no Estádio Al Bayt, em Al Khor, cidade que fica no meio do caminho entre Al Ruwais e a capital catariana.

Depois de perder por 2 a 1 para o Japão na rodada de estreia do Grupo E, os alemães jogarão o duelo com a Espanha, adversária mais difícil da chave, em clima de decisão. Apesar do início ruim, acreditam que podem superar os espanhóis, protagonistas de uma goleada por 7 a 0 sobre a Costa Rica. “Nós estamos otimistas. Nós temos que ser corajosos e acreditar na nossa força. Nós temos que nos apegar ao nosso estilo de jogo porque sabemos as qualidades que temos”, afirmou Flick,