“Temos que ser incisivos e não abrir mão de nenhuma bola.” Foi nesse tom que o centroavante Füllkrug conduziu a entrevista coletiva desta terça-feira ao falar da disposição da Alemanha para o jogo com a Costa Rica, que encerra a participação das duas seleções pela fase de grupos da Copa do Mundo do Catar. O atleta colocou a vitória diante dos costa-riquenhos como obrigatória.

Com uma derrota e um empate, a Alemanha é uma das grandes decepções do Mundial até aqui. Lanterna do Grupo E com apenas um ponto, o time do técnico Hansi Flick precisa vencer seu compromisso e ainda torcer por um triunfo dos espanhóis contra o Japão.

“Você sempre pode reagir. Queremos vencer a todo custo e conquistar a primeira vitória na Copa do Mundo independentemente da constelação de combinações existentes. O melhor é focar em nós mesmos e, então, vermos até onde podemos chegar”, afirmou o jogador.

Convocado como mero coadjuvante, Füllkrug foi alçado ao protagonismo graças ao gol marcado contra a Espanha, já no final da partida. Dono de um estilo de pouca técnica, mas de muita disposição, ele acabou ganhando um lugar na lista graças à ausência de Timo Werner.

Apesar da fragilidade da Costa Rica, o gigante de 1,89 m espera uma partida estudada e com muitas dificuldades. “Partimos da ideia de que, contra nós, a Costa Rica vai se apresentar como no encontro com o Japão, quando eles ganharam a partida por 1 a 0. É importante ser sólido na defesa e ser rápido na transição para o ataque.”

A definição dos classificados acontece nesta quinta-feira. Japão e Espanha se enfrentam no estádio Khalifa. Na outra partida da chave, a Alemanha encara a Costa Rica no estádio Al Bayt. Os dois jogos acontecem no mesmo horário: 12 horas (de Brasília).