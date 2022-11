Em jogo marcado pelas bolas aéreas, Gana derrotou a Coreia do Sul por 3 a 2, chegou a três pontos no Grupo H da Copa do Mundo e colocou pressão em Portugal e Uruguai, que se enfrentam nesta segunda-feira. O poder ofensivo de Gana já havia se provado na primeira rodada, diante de Portugal, na derrota por 3 a 2. Contra os sul-coreanos, a seleção mostrou poderio defensivo, ao anular a velocidade e ataques, como os de Son Heung-min, mas pecou em parar as jogadas aéreas.

A vitória dá chances reais de Gana se classificar às oitavas – o que não ocorre desde 2010. Uma vitória simples contra o Uruguai, independentemente do resultado da partida que fecha o Grupo H nesta segunda-feira, garante a seleção na próxima fase. Uma derrota dos sul-americanos contra Portugal permite que Gana avance em caso de empate na próxima sexta-feira, em partida que acontece às 12h (horário de Brasília).

Vindo de empate com o Uruguai em 0 a 0 – partida que foi o recorde de resultados sem gols em uma primeira rodada da Copa do Mundo -, a Coreia do Sul iniciou melhor o jogo. Na última partida foi, inclusive, melhor ao longo dos 90 minutos. Diante da Gana, a seleção sul-coreana levava mais perigo pelo lado direito do campo, que contou com o reforço de Kwon Chang-hoon. O jogador serviu o serviço militar obrigatório no país e prestou continência durante a execução do hino nacional.

Nos primeiros minutos, Gana teve sérias dificuldades para sair de seu próprio campo de defesa. Mesmo assim, a Coreia do Sul não conseguiu aproveitar sua vantagem numérica e a posse de bola no ataque – em momentos, chegou a ter 60% do tempo com o controle do jogo. Nas jogadas aéreas, iniciadas principalmente por Son em cruzamentos de escanteio, a seleção asiática levava mais perigo, mas não obrigou o goleiro Ati Zigi a realizar nenhuma intervenção.

Mas foi a seleção de Gana que conseguiu explorar a bola aérea para chegar à meta sul-coreana. No primeiro lance de ataque, após confusão dentro da área, Salisu, zagueiro ganês, finalizou da pequena área para vencer o goleiro Seung-Gyu. O lance chegou a ser checado pelo VAR, após um toque na mão de Andre Ayew, filho de Abedi Pelé, no lance. Segundo a análise, o movimento foi acidental e o gol, confirmado.

Atrás do placar, a Coreia do Sul se retraiu em campo – apesar de ficar mais tempo com a bola – e Gana seguiu com boas chances para ampliar a vitória. Novamente em uma jogada aérea, Kudus se posicionou dentro da área para marcar o segundo gol da partida, após cruzamento de Jordan Ayew. Novamente o lance foi checado pelo VAR, por impedimento, mas confirmado em poucos segundos.

Segundo tempo: Coreia do Sul empata, mas Gana resiste

No retorno do intervalo, Paulo Bento colocou Na Sang-ho, que havia sido titular no primeiro jogo, no meio-campo. Com maior poder ofensivo, a Coreia do Sul se lançou ao ataque, principalmente com os cruzamentos na área. Cho Gue-sung de cabeça, na chance mais clara da Coreia do Sul no jogo, obrigou Ati-Zigi a fazer grande defesa.

Na sequência, novamente em jogadas aérea, a Coreia do Sul conseguiu converter sua posse de bola em gols. Cho Gue-Sung novamente marcou dois gols de cabeça, se aproveitando de seu bom posicionamento na área, para empatar a partida. Nas arquibancadas, a transmissão mostrava a emoção da torcida sul-coreana, empolgada com a possível virada e a primeira vitória na Copa.

Mesmo em seu pior momento no jogo, Gana conseguiu uma jogada pela ponta-esquerda para voltar à frente no placar. Em cruzamento rasteiro no meio da área e chute furado no meio da área, Kudus, bem posicionado e decisivo, marcou seu segundo gol na partida – chute rasteiro, de primeira, sem chances para Seung-Gyu. Além disso, foi a primeira vez que Gana marcou três gols em uma mesma partida de Copa do Mundo em sua história.

A Coreia do Sul ainda teve chances para seguir viva no jogo e conseguir sua primeira vitória nesta Copa. Ati-Zigi fez boa defesa em cobrança de falta rasteira e Salisu, em cima da linha, evitaram que Gana sofresse o empate nos minutos finais da partida.

Anthony Taylor ainda deu 10 minutos de acréscimo na partida – comemorado pela torcida sul-coreana nas arquibancadas. No ímpeto ofensivo, a Coreia de Sul se lançou ao ataque, mas foi novamente parada por Ati-Zigi, com importantes defesas na reta final. Son, com forte marcação durante toda a partida, pouco conseguiu ajudar sua seleção na partida – mas ainda segue com chances de se classificar em caso de vitória sobre Portugal.

FICHA TÉCNICA

COREIA DO SUL 2 X 3 GANA

COREIA DO SUL – Seung-Gyu; Moon-Hwan, Min-Jae (Kwon Kyung-won), Young-Gwon e Jin-Su; In-Beom e Jung Woo-young (Ui-jo); Kwon Chang-hoon (Lee Kang-in), Jeong Woo-yeong (Na Sang-Ho) e Son Heung-Min; Cho Gue-sung. Técnico: Paulo Bento.

GANA – Ati-Zigi; Lamptey (Denis Odoi), Amartey, Salisu e Mensah (Baba Abdul Rahman); Partey, Abdul Samed e Kudus (Djiku); A. Ayew (Daniel-Kofi Kyereh), Iñaki Williams e J. Ayew (Kamal Deen Sulemana). Técnico: Otto Addo.

GOLS – Salisu, aos 24 minutos, e Kudus, aos 34 do primeiro tempo. Cho Gue-sung, aos 13 e aos 16 minutos, e Kudus, aos 23

ÁRBITRO – Anthony Taylor (Inglaterra).

CARTÕES AMARELOS – Jung Woo-young e Young-Gwon (Coreia do Sul); Amartey, Lamptey (Gana).

RENDA – Não disponível.

PÚBLICO – 43.983 pessoas.

LOCAL – Estádio Cidade da Educação, em Doha.