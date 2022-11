O retumbante triunfo da Espanha em sua estreia na Copa do Mundo do Catar não ficou marcado apenas pela goleada de 7 a 0 sobre a Costa Rica, em jogo disputado nesta quarta-feira, no estádio Al Thumama. Gavi, de apenas 18 anos e 110 dias, se tornou o terceiro mais jovem a balançar as redes na história das Copas. Ele ainda foi o mais jovem desde Pelé, na Copa de 1958, a entrar para o seleto grupo.

O jogador do Barcelona foi às redes em uma oportunidade no duelo e agora figura apenas atrás de ninguém menos do que Pelé, que foi às redes com 17 anos e 227 dias, mais jovem da história a marcar, e do mexicano Manuel Rosas, que foi às redes no Mundial de 1930, 18 anos e 92 dias.

Pablo Martín Páez Gavira, mais conhecido por Gavi, é cria das categorias de base do Barcelona. Ele chegou ao clube com apenas 11 anos, em 2015. Assumiu um posto no time profissional no início da temporada 2021-2022.

Na temporada atual, o jovem ganhou o prêmio “Golden Boy”, destinado ao melhor jogador jovem. O gol logrado na partida desta quarta-feira não foi o primeiro feito histórico de Gavi na seleção espanhola. O jovem debutou na seleção principal em outubro de 2021, na Liga das Nações da Uefa, em duelo com a Itália pela semifinal, sendo o mais jovem a realizar tal feito.

“Com Gavi tenho uma sensação, talvez por conhecê-lo há muitos anos, que ainda é um desconhecido no futebol espanhol, inclusive para muita gente que está próxima a ele. Não é um jogador que apenas corre e luta e que a nível defensivo é top. Suas qualidades ofensivas e com a bola também são especiais. É um meia interior puro, capaz de aparecer entre as linhas, se perfilar para atacar a linha defensiva, dar o último passe e marcar gols. Ele chuta com as duas pernas, cabeceia e tem um poderio físico espetacular. É um jogador único com essa idade”, disse o técnico.

Confira o Top 5 dos mais jovens a marcar no torneio:

Pelé (Brasil) – 17 anos e 227 dias – Copa de 1958

Manuel Rosas (México) – 18 anos e 92 dias – Copa de 1930

Gavi (Espanha)- 18 anos e 110 dias – Copa de 2022

Michael Owen (Inglaterra) – 18 anos e 188 dias – Copa de 1998

Kovács Miklós (Romênia) – 18 anos e 195 dias – Copa de 1930