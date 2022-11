O lateral-esquerdo José Gaya, da seleção espanhola, está fora da Copa do Mundo. O jogador sofreu uma entorse no tornozelo na última quarta-feira e logo foi submetido a uma ressonância magnética que constatou a gravidade da lesão. Alejandro Balde já foi anunciado como seu substituto para a vaga.

A decisão do corte teve também a participação do técnico Luis Enrique. No comunicado, a entidade afirma que o jogador foi submetido a exame e justifica a necessidade da troca.

“José Luis Gaya não estará com a Espanha no Mundial do Catar. Depois de analisar cuidadosamente a situação e consultar sempre os serviços médicos da Real Federação Espanhol de Futebol, Luis Enrique tomou a decisão de substituir o lateral do Valencia, que se lesionou acidentalmente durante o treino da tarde em Amã.”

Gaya deve retornar à Espanha ainda nesta sexta-feira. Alejandro Balde, do Barcelona, estava com a seleção sub-21 da Espanha e vai se integrar ao grupo em Doha.

A baixa acontece num momento de definição do time titular. A Espanha está no Grupo E do Mundial e faz a sua estreia na próxima quarta, diante da Costa Rica, às 13h (horário de Brasília). Alemanha e Japão completam a chave.