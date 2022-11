A atuação de gala na estreia da França na Copa do Mundo do Catar teve um gosto de ‘vingança’ para Olivier Giroud. Titular diante da Austrália, nesta terça-feira, na vaga de Benzema, cortado por lesão, o atacante fez dois gols, participou bastante do jogo e quase marcou um golaço de bicicleta no triunfo por 4 a 1.

O camisa 9 foi substituído por Marcus Thuram, aos 49 minutos do segundo tempo, sob os aplausos da torcida e abraços do treinador Didier Deschamps. Na última edição da Copa do Mundo, disputa na Rússia, Giroud, mesmo sendo titular, não marcou nenhum gol. Com os dois diante da Austrália, ele se igualou a Thierry Henry como artilheiro da seleção, ambos com 51 gols.

“Não tivemos o Benzema, machucado, uma figura importantíssima, um atleta e tanto na seleção. Vou dedicar esse jogo a ele”, afirmou Giroud. “Como um todo fomos muito superiores, mas ainda temos muita coisa para melhorar. No início demoramos a nos encontrar. Aos poucos a confiança aumentou. O Deschamps disse para sempre ficarmos bem atentos e melhoramos.”

Depois de cultivar intrigas no ataque francês, o jogador do Milan disse na época se apoiar na religião para buscar paz e perdão. Além de Benzema, Giroud também entrou em atrito com Mbappé, que, segundo ele, estava boicotando sua participação durante os jogos da Eurocopa. “É algo que me ajuda a ser positivo, a colocar as coisas em perspectiva, a seguir em frente, a saber perdoar também. É algo que me acalma e me dá muita serenidade”, afirmou.

As principais rusgas aconteceram com Benzema – esse faz parte da longa lista de desfalques franceses por causa de lesão – e Mbappé, ambos colegas de ataque na seleção.

O craque do Real Madrid sugeriu, em um post nas redes sociais, que a seleção de Didier Deschamps preferia um kart em relação a um carro de Fórmula 1. “Você não pode confundir um carro de F-1 com um de kart e estou sendo gentil”, disse à época.

obre Mbappé, Giroud reclamou publicamente após uma partida contra a Bulgária, em que fez dois gols, que seus companheiros não o passavam a bola e elogiou os que deram assistências.

“Corria e não me passavam a bola. Terminei com dois gols após passes de Ben (Pavard) e Wissam (Ben Yedder), mas poderíamos ser mais eficientes no jogo se não me ignorassem”, declarou quando ainda atuava pelo Chelsea, da Inglaterra.

Giroud e Benzema voltaram a conviver na seleção quando o 9 do Real Madrid reintegrou a lista de convocados após seis anos de punição após condenado por envolvimento na chantagem para não divulgar um vídeo erótico da mulher do meia Mathieu Valbuena.

Pouco após a volta de Benzema à seleção francesa, Giroud insistiu e disse que o time da França apresentava desequilíbrio tático com o atacante do Real Madrid em campo.