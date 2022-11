A vitória da seleção brasileira por 2 a 0 contra a Sérvia, nesta quinta-feira, fez a Rede Globo registrar a sua maior audiência em estreias do Brasil em Copas do Mundo desde 2006. De acordo com dados da Kantar Ibope Media, a emissora teve 50,8 pontos em média de audiência nacional e 77,3% de Share (SHR), que representa a porcentagem de televisores ligados no canal durante o evento transmitido.

Os números foram divulgados pelo próprio Galvão Bueno nas suas redes sociais. Encarregado de narrar a partida, a primeira dele neste Mundial, o histórico locutor anunciou que a Copa do Mundo no Catar será a última que vai narrar. Ele não pretende se aposentar depois do torneio, mas vai focar em outros projetos na carreira.

“Que maravilha uma Copa do Mundo. Poder falar e vibrar junto a várias dezenas de milhões de brasileiros. Somos um só Brasil!”, escreveu Galvão em seu perfil no Instagram. Nos comentários, muitos usuários atribuíram os bons resultados de audiência à presença do narrador na transmissão.

Conforme os dados, a Globo registrou mais de 50 pontos de audiência em diferentes capitais do Brasil, como Recife (56,4 pontos), Belo Horizonte (51,1), Curitiba (50,8) e Salvador (52,9). Em Belém, no Pará, o total de pontos registrados foi de 60,5. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, duas das principais praças brasileiras, os números foram 50,0 e 50,5, respectivamente.

O levantamento aponta ainda que os dados de audiência são os melhores entre todas as estreias do Brasil em Mundiais desde 2006, quando derrotou a Croácia na Copa do Mundo disputada na Alemanha.

De acordo com o site TV Pop, a estreia da seleção brasileira deu à Globo a sua maior audiência do ano, superando a final da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians (34,8 pontos) e episódios da novela Pantanal, que alavancou, em média, 34 pontos entre os capítulos de maior repercussão.

Ainda de acordo com o site, considerando as residências na região da Grande São Paulo, cerca de cerca de 3,74 milhões de domicílios acompanharem o jogo do Brasil pela TV Globo.