Uma das surpresas entre as seleções classificadas para as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar, a Coreia do Sul foi goleada pelo Brasil há seis meses, em amistoso realizado em Seul. Mas partiu da própria comissão técnica da seleção que os 5 a 1 de junho não servem como parâmetro para o confronto desta segunda-feira no Stadium 974, no Catar. O time é outro e os resultados também.

Após a derrota para Camarões, o técnico Tite lembrou que os tropeços de favoritos têm sido corriqueiros nesta Copa do Mundo e citou o caso da própria Coreia do Sul, que horas antes vencera Portugal de Cristiano Ronaldo. “Os resultados falam por si só”, ressaltou o treinador, descartando qualquer tipo de alívio por ter se livrado de um confronto com o Uruguai, que era o que indicavam os prognósticos.

Para fazer frente ao Brasil, a Coreia do Sul conta com um jogador acima da média, Son, e um aparente crescimento nesta Copa do Mundo. A seleção empatou sem gols com o Uruguai na estreia do Mundial e perdeu por 3 a 2 para a Gana. Mostrou seu potencial na terceira partida, quando encarou Portugal e venceu com um gol nos acréscimos.

O time, atesta a comissão técnica do Brasil, é diferente daquele que foi abatido em casa no mês de junho, seja nos nomes, seja na forma de jogar. “Já sabemos que é uma equipe que mudou em relação ao último jogo que fizemos, cinco ou seis jogadores que não atuaram nesses jogos, principalmente o de hoje (sexta), com um pouquinho de mudança do sistema também”, apontou Cléber Xavier, principal auxiliar técnico de Tite.

ARTILHEIRO

A principal referência técnica da seleção coreana é o ponta esquerda Heung-Min Son, de 30 anos. Desde 2015 ele defende o Tottenham, da Inglaterra e, na temporada passada, foi um dos artilheiros do Campeonato Inglês, com 23 gols marcados. Ele dividiu o posto com Mohamed Salah, do Liverpool.

Na Copa do Mundo, Son é o capitão do time e principal referência técnica. Foi dele a jogada e a assistência para Hwang que garantiu a virada sobre Portugal na sexta-feira. “Ir às oitavas de final era nosso objetivo, mas agora temos objetivos maiores. Faremos o possível para alcançá-los”, disse o jogador após a vitória. “Ninguém conhece o mundo do futebol, principalmente agora, e como temos a chance de vencer o Brasil vamos dar o nosso melhor e preparar o nosso melhor jogo.”

Do time que foi goleado em junho, seis não estiveram em campo na sexta-feira no confronto com Portugal. O autor do gol de honra naquele jogo foi justamente o craque do time, Son.