O Japão define a sua classificação às oitavas de final nesta quinta-feira contra a Espanha. E para não ficar pelo caminho, o goleiro Shuichi Gonda pediu a seus companheiros uma maior aplicação para tentar neutralizar o eficiente esquema tático utilizado por Luis Enrique. Na entrevista coletiva, ele falou das qualidades e exaltou o poder ofensivo do rival europeu.

“A Espanha está muito bem posicionada a partir da construção do ataque. Isso parece ter influência do Barcelona. Estão em todos os lugares e sabem atacar todos juntos. Precisamos ter muito cuidado.”

A Espanha dividiu com a Inglaterra o posto de sensação da primeira rodada da Copa do Mundo do Catar. A seleção do técnico Luis Enrique goleou a Costa Rica por 7 a 0, enquanto os ingleses atropelaram os iranianos com um placar de 6 a 2.

Gonda não quis apontar nenhum destaque individual e falou que a força do conjunto vem sendo o grande diferencial dos espanhóis, mas fala que o Japão tem condições de encarar o adversário com inteligência.

Além da preocupação com o adversário, o jogo representa a chance de uma reabilitação de Gonda perante a torcida. Eleito o vilão da derrota de 1 a 0 para a Costa Rica, o goleiro disse estar acostumado com as críticas.

“Quando faço boas defesas eles me elogiam, mas quando sofro gol, recebo críticas. É claro que poderia ter feito algo a mais no chute do Fuller (autor do gol da Costa Rica), mas o futebol é mutável. A distância entre a crítica e o elogio é muito curta. Neste caso devemos saber administrar o momento difícil por ser uma Copa do Mundo.”

Com três pontos, Japão e Coreia do Sul ocupam a vice-liderança do Grupo E. A Espanha, com um empate e uma vitória, lidera a chave, enquanto a Alemanha segura a lanterna com apenas um ponto somado. As partidas da terceira rodada vão acontecer no mesmo horário: 16 horas (de Brasília). Japão e Espanha se enfrentam no estádio Khalifa, enquanto Alemanha e Costa Rica jogam no estádio Al Bayt.