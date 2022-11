Com contrato com a Federação Alemã de Futebol até 2024, o técnico Hansi Flick não teme a demissão em caso de eliminação precoce da Alemanha na Copa do Mundo. O treinador demonstrou muito otimismo nesta quarta-feira ao falar sobre a possibilidade de sua seleção avançar às oitavas de final, já que precisa apenas vencer a Costa Rica e torcer por um triunfo da Espanha sobre o Japão para não depender de saldo de gols.

“Sou uma pessoa otimista, não considero as possibilidades de nós cairmos. É difícil falar sobre o futuro, mas, da minha parte, não tenho a menor intenção de deixar a equipe. Meu contrato é até 2024, temos a Eurocopa em casa pela frente. Vamos aguardar até esta data. Enquanto isso, vamos encarar a partida contra a Costa Rica como uma decisão. Vai ser difícil, pois jogaremos contra um time defensivo, mas precisamos mostrar a mesma atitude que tivemos diante da Espanha”, disse o treinador.

A Alemanha chegou à última rodada precisando de uma combinação de resultados para se classificar. A situação difícil se deve à inesperada derrota de virada para o Japão. Na estreia. Diante da Espanha, evitou a eliminação somente nos minutos finais, ao empatar por 1 a 1.

Hansi Flick assumiu a responsabilidade pela situação delicada da equipe no Catar. “Estamos nessa situação por nossa causa, por não ter jogado como esperávamos. Agora cabe a nós responder, é nossa responsabilidade dar 100%. Não depende só de nós, temos uma pressão enorme sobre a gente nessa competição e, às vezes, essa pressão pode ser útil. É importante encontrarmos uma solução para isso”, completou.

Apesar de todo favoritismo em cima da Alemanha, o atacante Thomas Müller pediu humildade para a equipe na busca pela classificação. “Quando o mundo do futebol vê uma partida entre Alemanha e Costa Rica, de fora, pensa que somos os favoritos e que é claro que devemos vencer. Mas continuamos humildes. Temos apenas um ponto e uma diferença de gol de menos um. Não há razão para ficarmos eufóricos. Podemos ter um sorriso nos lábios (depois do jogo contra a Espanha), mas foi apenas porque sabíamos que tínhamos uma chance”, completou.

A Alemanha enfrenta a Costa Rica na quinta-feira, às 16h (horário de Brasília), no Khalifa International Stadium. Para a partida, o treinador poderá utilizar força máxima.