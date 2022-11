As provocações feitas pelo técnico do Canadá, John Herdman, direcionadas à Croácia, após a derrota da Bélgica, por 1 a 0, na estreia da Copa do Mundo, estão repercutindo no mundo. Um tabloide croata colocou em sua capa uma montagem com o treinador “nu”, com a seguinte legenda: “Você tem a boca, mas você também tem colhão?”. Neste sábado, ele admitiu que passou do tom, mas afirmou que fez o que era preciso para mudar o foco de seus jogadores.

“Sim, eu disse (em uma tentativa de inspirar a equipe). Não foi extremamente respeitoso com o povo croata e com os jogadores croatas. Eu entendo muito bem onde eles estão no cenário mundial, mas, naquele momento, eu precisava levar meus homens para um outro lugar”, disse o treinador.

A polêmica começou após a derrota do Canadá para a Bélgica, em uma partida em que a equipe canadense chegou a ser superior e desperdiçou um pênalti, defendido pelo goleiro Courtois. Para motivar seus jogadores, Herdman, que havia acompanhado o empate sem gols entre Croácia e Marrocos, disparou: “Vamos f… a Croácia”.

A provocação chegou até o técnico croata, Zlatko Dalic, que respondeu: “eu vi. Cada um de nós tem a própria forma de se comunicar. Ele se expressou dessa maneira, mas não olho para trás, nem me preocupa. Temos que mostrar no campo que somos uma equipe melhor”.

O técnico da Croácia minimizou a provocação, mas os tabloides croatas resolveram jogar pesado com o comandante do Canadá. Na capa de um deles, Herdman aparece “nu” numa montagem com folhas de “Maple Tree”, símbolo canadense, contendo as cores da bandeira. Uma folha grande aparece sobre a boca do treinador. E uma folha menor aparece sobre a região da genitália.

“Acredito que as outras seleções entraram em campo agora respeitando o Canadá um pouco mais. Sabemos exatamente qual é o nosso potencial. Temos que saber o momento de atacar para recolocar o Canadá na Copa”, finalizou.

Canadá e Croácia se enfrentam neste domingo, às 13h (horário de Brasília), no Khalifa International Stadium. A seleção canadense é a lanterna do Grupo F, que tem a Bélgica na liderança, com três. Croácia e Marrocos somam um ponto cada.