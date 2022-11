Com apenas um ponto no Grupo D e diante da necessidade de vencer a Austrália de qualquer jeito, o técnico Kasper Hjulmand preparou a sua equipe para uma verdadeira decisão visando a rodada que vai definir as duas seleções classificadas para as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar.

“Os jogadores estão acostumados com essas situações. Eles sabem como se preparar para partidas importantes, seja com a seleção nacional,seja com seus clubes. Nós treinamos e fizemos os ajustes de sempre com a esperança de que cada um desempenhe bem o seu papel”, afirmou o treinador.

A importância de estar em uma Copa do Mundo também foi valorizada por Hjulmand. Por ser um momento especial, ele acredita que os jogadores vão dar um algo mais. “A Copa do Mundo é uma grande emoção porque a seleção está no máximo. Você percebe o quanto é importante para os jogadores e para pessoas de todo o mundo. Essa é a beleza do futebol. Assim que você tem que aproveitar esses momentos.”

E em uma partida tão decisiva, o comandante dinamarquês buscou na simplicidade, a fórmula para manter seus atletas motivados. “Vamos jogar com nossa identidade, nossa filosofia, e veremos como funciona. Só nos últimos dez ou quinze minutos poderemos variar de acordo com o resultado.”

Hjulmand já traçou um perfil dos australianos e de como eles devem se comportar em campo e pede um time focado e aguerrido. “Eles certamente tentarão nos pressionar no ataque. Como em todas as partidas, cada equipe terá seu momento.”

As partidas que definem as seleções classificadas acontecem nesta quarta-feira. A Dinamarca encara a Austrália no estádio Al Janoub. No outro confronto da chave, franceses e tunisianos se enfrentam no estádio Education City. Os dois jogos vão ser realizados no mesmo horário: 12 horas (de Brasília).