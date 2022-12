O ex-jogador Hugo Sánchez, ídolo do Real Madrid entre as décadas de 80 e 90, afirmou em entrevista à ESPN Internacional que a derrota da Espanha para o Japão, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar, teve como finalidade escapar de um possível cruzamento com a seleção brasileira na competição.

O revés diante dos japoneses acabou deixando os espanhóis com a segunda colocação do Grupo E. Caso terminasse na dianteira da chave, o time de Luis Enrique poderia cruzar o caminho da equipe de Tite nas quartas de final. Ao ser questionado pela ESPN se a Espanha buscou o resultado para fugir do Brasil, Sánchez foi taxativo.

“Garanto. Eu não estava lá. Não estou na cabeça do técnico, mas Luis Enrique teria pensado na fórmula para evitar o Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo”, comentou o ex-atacante.

Ainda sobre o inesperado resultado frente aos japoneses, Sánchez disse que Luis Enrique jamais vai admitir que recorreu a tal estratégia. “Ele (treinador da espanhol) nunca vai dizer isso. Os técnicos nunca vão falar ‘eu me deixo vencer’. A resposta vai ser ‘eu prefiro isso'”

Apesar de ser defensor do pensamento de que a Espanha trabalhou para evitar um confronto com os brasileiros antes da final, Hugo Sánchez considera a equipe espanhola uma grande seleção.

“A Espanha não tem medo do Brasil, tem respeito por ele e prefere jogar primeiro contra o Marrocos. A estratégia é a tática na vida e você tem que analisar e saber o que é melhor para o seu objetivo”, comentou.