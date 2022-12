A final da Copa do Mundo só acontece no domingo, mas a depender do ex-lateral argentino Javier Zanetti, Lionel Messi já está no mesmo patamar de Diego Maradona. Em entrevista ao portal Olé, o ex-atleta disse que a trajetória desenvolvida pelo craque do Paris Saint-Germain ao longo da carreira já o credencia a estar neste nível tão elevado.

“Leo está no mesmo nível de Maradona e isso não mudará em função do resultado da final da Copa do Mundo do Catar. Ele está muito focado e sua liderança está cada vez mais natural. A idade e a maturidade fazem a diferença também no nível de caráter e não só técnico”, afirmou o ex-jogador.

Com a carreira consolidada na Itália, Zanetti tem uma longa trajetória pela seleção argentina. São 142 jogos disputados. Ele foi convocado para as Copas do Mundo de 98, na França, e também na de 2002, na Coreia e no Japão.

O ex-jogador esteve ao lado de Messi nas Copas Américas de 2007 e 2011. A comparação do atual camisa dez da Argentina com Diego Maradona sempre esteve na cabeça dos torcedores.

Sem conseguir uma conquista importante pela seleção, o atual craque do PSG começou a mudar essa história após levantar o título do torneio sul-americano em 2019, em pleno Maracanã, diante da seleção brasileira.

Neste domingo, Messi vai disputar a sua segunda final de Copa do Mundo. Vice-campeão em 2014, o meia tem a chance de dar a volta olímpica agora em Doha. “Pela maneira de interpretar futebol, creio que querem ver Messi campeão. Tomara que isso aconteça porque ele merece. Os garotos estão fazendo um grande esforço para que isso aconteça. E Messi vem fazendo uma grande competição. A Argentina está sólida, bem organizada, e mostra isso em todos os jogos.”

Empatado na artilharia do Mundial com cinco gols ao lado de Mbappé, o camisa dez está em sua quinta Copa do Mundo. Ele chega com a missão de quebrar um jejum de 36 anos sem títulos do torneio. A última vez que os argentinos soltaram o grito de campeão foi em 86, quando Maradona brilhou em campo e comandou a equipe nos 3 a 2 contra a Alemanha, no México.

As seleções de Argentina e França decidem o título neste domingo. O jogo acontece às 12 horas (de Brasília), no Lusail Stadium.