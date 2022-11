O presidente da Fifa, Gianni Infantino, defendeu a escolha do Catar para sediar a Copa do Mundo e rebateu as críticas que o país árabe vem sofrendo nos últimos dias. A nação do Oriente Médio é frequentemente criticada pelo cerceamento de direitos das mulheres e da população LGBT+, além de ser alvo de denúncias pela condição precária de trabalhadores imigrantes nas obras do Mundial.

“Hoje me sinto catariano, hoje me sinto árabe, hoje me sinto africano, hoje me sinto gay, hoje me sinto deficiente, hoje me sinto um trabalhador imigrante”, disse o ítalo-suíço no início de seu discurso pré-coletiva de abertura da Copa, em Doha. Ele afirmou que o país vem recebendo “lições de moral” injustamente, usando como exemplo a própria infância.

“Isso me lembra minha história pessoal porque sou filho de trabalhadores imigrantes. Eu sei o que significa ser discriminado, ser perseguido como estrangeiro. Quando criança, fui discriminado (na Suíça) porque era ruivo, tinha sardas, eu era italiano, falava mal alemão”, continuou. “O que está acontecendo agora é profundamente injusto”.

No longo monólogo de abertura, Infantino citou até mesmo o passado colonizador do continente europeu para defender o Catar das críticas. “As críticas à Copa do Mundo são hipócritas. Pelo que nós, europeus, fizemos nos últimos 3 mil anos, deveríamos nos desculpar pelos próximos 3.000 antes de dar lições de moral aos outros. Essas lições de moral são simplesmente hipocrisia.”

A Anistia Internacional e a ONG Human Rights Watch lideraram apelos à Fifa e ao Catar para que criem um fundo de compensação de US$ 440 milhões (R$ 2,2 bilhões) aos trabalhadores mortos, ou feridos, nos preparativos para a Copa. Eles também acusam o país árabe de não informar adequadamente o número de mortes. O governo rejeita a informação de que milhares de pessoas morreram em acidentes em canteiros de obras, ou tiveram condições de proteção insuficientes nos últimos meses.

Infantino defendeu que a Fifa tem sido um dos poucos atores a se preocupar com as condições de trabalho. “Entre as grandes empresas que faturam bilhões no Catar, quantas se preocupam com o destino dos trabalhadores imigrantes? Nenhuma, porque uma mudança na lei significa menos renda. Fizemos isso”, disse ele. “Por que ninguém está reconhecendo esse progresso?”

O presidente da Fifa também fez questão de garantir que as autoridades do Catar deram a garantia de que “todos serão bem-vindos” durante o torneio, se referindo aos torcedores LGBT+. A homossexualidade é proibida por lei no Catar. “Se alguém disser o contrário, não é a opinião do país e não é a opinião da Fifa”, afirmou.

POLÊMICA DA CERVEJA

Gianni Infantino comentou ainda sobre a polêmica proibição da venda de bebidas alcoólicas nos estádios da Copa do Mundo do Catar. O mandatário da entidade máxima do futebol minimizou o caso, afirmando que os torcedores podem “sobreviver” sem consumir cerveja durante os jogos.

“Pessoalmente, acho que você pode sobreviver sem beber cerveja por três horas, o que já está acontecendo na França, Espanha e Escócia”, disse Infantino a cerca de 400 jornalistas que acompanhavam a coletiva.

O grupo multinacional AB InBev, responsável pela comercialização da Budweiser, cerveja oficial da Copa, tomou conhecimento da restrição somente nesta quinta-feira. Por meio de um porta-voz, a empresa disse que “algumas das operações planejadas do estádio não podem prosseguir devido a circunstâncias além do nosso controle”. Segundo o jornal The Times, o veto teria sido um pedido expresso da família real do Catar.