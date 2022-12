Não é só Cristiano Ronaldo que está desapontado com a reserva na seleção de Portugal. Kátia Aveiro, irmã do craque, também não gostou nada de ver o atleta esquentando o banco na goleada por 6 a 1 sobre a Suíça, na terça-feira, pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar.

“Pedi tanto para ele ir embora… Sem olhar para trás. Chega de lutar. Chega de sofrer. Ele baixou a cabeça. Pensou no tanto que já fez e no tanto que conquistou. E foi tanto. E ele ficou e viu o quanto ele é enorme. O quanto ele é gigante. Obrigada”, escreveu a irmã de Cristiano Ronaldo nos stories de sua conta no Instagram.

Kátia exaltou a grande vitória da seleção portuguesa, que contou com três gols do jovem Gonçalo Ramos, substituto de Ronaldo, mas lamentou as críticas que o craque de 37 anos vem recebendo de torcedores pelo seu desempenho com a camisa lusitana.

“Novos talentos brilharam. Maravilhoso. Vamos ganhar isto? Eu Acredito que sim! No campo, gritaram por Ronaldo. Não foi por Portugal estar a ganhar… E não sou eu que digo isto. O mundo assistiu”, continuou Kátia em outra mensagem. “E nem isto invalida a pequenez de grande parte do povo português. E isto é o que não está bem, porque continuam a maldizer, continuam a insistir na ofensa e na ingratidão. Triste demais com o que leio e escuto. Não aqui no Catar, mas no meu país, no país dele…”, concluiu.

A modelo espanhola Georgina Rodríguez, namorada de Cristiano Ronaldo, também saiu em defesa do companheiro. Em uma publicação nas redes, ela felicitou Portugal pela vitória fazendo alusões à presença de Cristiano no banco.

“Que pena não ter podido curtir o melhor jogador do mundo durante 90 minutos. Os torcedores não param de te cobrar e de gritar o seu nome”, disse Georgina, que assistiu ao jogo no estádio.

Durante a partida, a torcida do Lusail Stadium aplaudiu de pé o ex-jogador do Real Madrid quando ele entrou no aquecimento e gritou várias vezes “Ronaldo” antes de ele ir a campo. Georgina encerrou a mensagem com uma aparente crítica velada ao treinador da seleção portuguesa. “Espero que Deus e o vosso querido amigo Fernando (Santos) continuem de mãos dadas e nos façam vibrar mais uma noite”.

Cristiano Ronaldo se envolveu em uma polêmica ao mostrar seu descontentamento por ter sido substituído durante o jogo contra a Coreia do Sul, pela última rodada da fase de grupos. “Você está com muita pressa para me tirar, c***!”, teria dito o atacante português ao técnico Fernando Santos.

Santos afirmou não ter gostado da atitude de Cristiano, mas descartou qualquer tipo de atrito com o jogador. Ainda de acordo com o comandante português, a decisão de colocar Ronaldo no banco contra a Suíça foi “estratégica”.

Portugal encara Marrocos no sábado, às 12h, pelas quartas de final da Copa do Mundo. Caso se classifique, vai enfrentar o vencedor do duelo entre Inglaterra e França.