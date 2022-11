A Fifa anunciou nesta sexta-feira que o árbitro italiano Daniele Orsato será o responsável por apitar o embate entre o anfitrião Catar e o Equador, no jogo de abertura da Copa do Mundo, marcado para as 13 horas de domingo (horário de Brasília). Ao comunicar a escolha, a entidade descreveu o profissional como “um dos árbitros mais experientes da Europa”.

Perto de completar 47 anos, pois faz aniversário na próxima quarta-feira, Daniele chega ao Mundial beneficiado por alterações recentes nos regulamentos da Fifa. Até 2016, árbitros com mais de 45 anos não podiam trabalhar em jogos internacionais. Agora, 50 é a idade limite.

O italiano tem mais de 20 anos de carreira, com participações em momentos importantes do futebol mundial. Atuou como árbitro de vídeo na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, e foi o juiz de campo na final da Liga dos Campeões da temporada 2019/2020, que teve o Bayern de Munique como campeão após vitória por 1 a 0 sobre o Paris Saint-Germain de Neymar. Também atuou em três partidas da Eurocopa do ano passado.

Em entrevista na quinta-feira, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, disse que o trabalho dos árbitros “é o mais difícil de todos, seja no Catar ou em casa”. Ele também pediu que os torcedores respeitem as comissões de arbitragem. “Estou pedindo a todos que se coloquem no lugar dos juízes por um momento. Imagine-se no gramado durante de 80 mil pessoas em um estádio, alguns milhões vendo pela TV e você tem que tomar decisões imediatas que podem afetar países inteiros”, afirmou.

A Copa do Mundo do Catar conta com 129 profissionais de arbitragem de 47 países. O Brasil terá Raphael Claus e Wilton Pereira Sampaio como representantes no apito. Já lista de auxiliares brasileiros tem Bruno Boschilia, Rodrigo Figueiredo, Bruno Pires, Danilo Simon e Neuza Back, a primeira mulher.