“Desvio de rota”. Foi assim que alguns jogadores japoneses trataram a derrota para a Costa Rica, por 1 a 0, no último domingo. O Japão perdeu a chance de se classificar antecipadamente para as oitavas de final e assumir a liderança no que todos estão chamando de “grupo da morte”. Agora, o nível subiu. Precisará passar pela Espanha para seguir vivo na Copa do Mundo.

“Não faz diferença. Só temos que ganhar a última partida, ganhar da Espanha. Foi um desvio de rota. Será um jogo muito difícil diante da Espanha, mas tenho certeza que entraremos com muita vontade e tomara que a gente consiga sair com a vitória. O principal é que ainda estamos vivos. Ninguém pode se esquecer de nós. Ainda podemos sonhar”, disse o meia Takefusa Kubo.

Nas últimas cinco Copas, o Japão avançou às oitavas de final em três oportunidades, sendo a última em 2018, na Rússia. Para isso, precisará vencer a Espanha ou empatar, desde que a Alemanha não goleie a Costa Rica. A conquita da vaga, que estava nas mãos do Japão, ficou bem mais complicada.

No entanto, a confiança é grande justamente pela estreia da equipe na Copa do Mundo. A seleção japonesa começou derrotando a Alemanha, uma das favoritas ao título, de virada, por 2 a 1.

O Japão é o vice-líder do Grupo E, com três pontos, apenas atrás da Espanha, com quatro. A Costa Rica está na terceira posição, com três, na frente da Alemanha, com um. A equipe alemã ainda não venceu no torneio.

Japão e Espanha se enfrentam na quinta-feira, às 16h, no Khalifa International Stadium, valendo vaga para as oitavas de final.