O zagueiro Yasser Al-Shahrani recebeu alta do hospital nesta segunda-feira após ser submetido a duas cirurgias em função do choque com o goleiro do próprio time na partida de estreia da Arábia Saudita na Copa do Mundo do Catar. Liberado para se recuperar em casa, ele agora vai ficar sob supervisão médica. Al Shahrani passou por intervenção cirúrgica na face e também no pâncreas.

A informação foi dada pela assessoria da seleção saudita. Na partida em que ele se machucou, a Arábia conseguiu uma surpreendente vitória de 2 a 1 sobre a Argentina, em jogo válido pela primeira rodada do Grupo C.

Os exames médicos preliminares revelaram que o defensor tinha sofrido traumas na cabeça, tórax e abdômen. No lance, o goleiro Al-Owais acertou uma forte joelhada no rosto do defensor quando tentava tirar a bola da grande área.

A partida chegou ter sequência após o choque, mas logo foi interrompida. Os jogadores dos dois times solicitaram atendimento ao jogador. Desacordado, Al-Sharahni precisou deixar o gramado na maca e acabou substituído por Al-Burayk.

Os médicos agora aguardam a evolução pós operatória do jogador para definir um prazo de recuperação para que ele possa retornar aos campos de futebol. Lateral esquerdo, Al-Shahrani defende o Al-Hilal da Arábia Saudita