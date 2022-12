Após entrar para a história das Copas do Mundo, os jogadores do Marrocos não esperaram sair do campo para comemorar a vaga na semifinal no Catar. Após a vitória contra Portugal, por 1 a 0, o atacante Sofiane Boufal e o treinador Walid Regragui celebraram o feito com suas mães.

Titular no triunfo histórico deste sábado, o atacante Boufal não perdeu tempo para comemorar a vitória. Assim que a partida de quartas de final se encerrou, o jogador foi até a arquibancada e colocou sua mãe dentro do campo. Com ela ao seu lado, o jogador dançou, pulou e a abraçou pela vaga na semifinal.

Através das redes sociais, o atacante postou uma foto da celebração com sua mãe e colocou como legenda “C’est dieu qui donne. Hamdoullah”, que quer dizer “Deus é o responsável por todos os momentos. Louvado seja Alá”.

Já o técnico Regragui foi até a arquibancada e deu um beijo em sua mãe, como fez após a vitória contra a Espanha nas oitavas de final.

Agora, o Marrocos terá mais um adversário da Europa pela frente. Na próxima quarta-feira, às 16 horas (de Brasília), a seleção africana mede forças contra a França, a atual campeã do mundo.