A eliminação precoce da seleção canadense na Copa do Mundo não estragou os planos do técnico John Herdman, que quer seguir no comando da equipe até o próximo Mundial, que terá justamente o Canadá como uma das sedes, ao lado de Estados Unidos e México. Em suas mãos, a equipe canadense voltou a disputar um Mundial após 36 anos.

“São 11 anos de trabalho neste país. Você não encontrará ninguém tão apaixonado quanto eu por esse programa ou por esses jogadores ou por esta equipe. Não vão encontrar alguém tão apaixonado que queira levar o país para o próximo nível. E você não encontrará ninguém que tenha experimentado este momento com este time e com o aprendizado que vou levar para o próximo ciclo”, afirmou o treinador.

O Canadá estreou na Copa do Mundo com derrota para a Bélgica por 1 a 0, em partida dominada pela equipe canadense, que chegou a desperdiçar um pênalti e acabou sendo castigada no final. Na derrota para a Croácia, por 4 a 1, chegou a estar na frente do placar, porém não conseguiu frear a reação croata.

“Fomos elogiados por grandes nomes. Thierry Henry (ex-atacante francês e, hoje, auxiliar de Roberto Martínez na Bélgica) veio falar pessoalmente comigo sobre o bom desempenho de nossa equipe. Vou aceitar os elogios e focar nos quatro anos que temos pela frente. Mal posso esperar para ir atrás de objetivos ainda maiores”, completou.

Herdman aposta na evolução do futebol canadense, principalmente, após a Copa do Mundo. “Vamos fazer com que a nova geração acredite que Canadá é o país do futebol, porque viram o que fizemos contra a Bélgica, viram Davies marcar (o primeiro gol do Canadá em Copas) diante da Croácia. Eles sabem quem somos”, afirmou.

O Canadá encerra sua participação na Copa do Mundo do Catar diante do Marrocos, na quinta-feira, às 12h, no Al Thumama Stadium.