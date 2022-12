Aos 20 anos, o zagueiro Josko Gvardiol vem se destacando na Copa do Mundo do Catar. Esperança croata para neutralizar o ataque brasileiro nas quartas de final do Mundial, o jogador chama atenção por suas atuações seguras durante o torneio.

Atleta do clube alemão RB Leipzig, o jovem nascido em 2002 foi decisivo no jogo da fase de grupos entre Croácia e Bélgica, se impondo sobre o atacante Romelu Lukaku e impedindo um gol certo aos 47 minutos do segundo tempo da partida. O empate por 0 a 0 garantiu a classificação da seleção croata.

Já no duelo contra o Japão, válido pelas oitavas de final, o zagueiro apresentou performance importante ao parar, com ajuda do seu experiente companheiro de zaga Dejan Lovren, o rápido ataque nipônico. Ao todo, os croatas levaram apenas dois gols em quatro jogos na competição.

Com 1,85m de altura, Gvardiol não é um defensor particularmente alto, mas compensa sua estatura com muita força física e um bom posicionamento defensivo. Além disso, ele também tem uma ótima saída de bola e costuma construir o jogo em parceria com o lateral-esquerdo Borna Barisic.

Em uma Croácia recheada de veteranos, o jovem zagueiro é a grande renovação da atual vice-campeã mundial. Na última temporada, foi eleito o sexto melhor jovem jogador do mundo pela revista France Football e sua participação no torneio o credencia como um provável pilar croata para os próximo Mundiais.

Mas não são só suas atuações em campo que vem capturando a atenção do público. O atleta também atrai a curiosidade dos torcedores por utilizar uma máscara preta durante as partidas da Copa do Mundo. O acessório, que também é usado por outros jogadores, como o sul-coreano Son, é uma proteção usada para atletas que sofreram lesões recentes no rosto.

Em novembro, em partida válida pelo Campeonato Alemão, o zagueiro sofreu um forte choque com um companheiro de equipe e quebrou o nariz. Desde então, o atleta vem utilizando o acessório para proteger a região da face.

As partidas na Alemanha, no entanto, parecem estar com os dias contados. A imprensa europeia já noticiou um forte interesse do Chelsea no jovem zagueiro, sendo ele um possível substituto do brasileiro Thiago Silva, que já está com 38 anos. O Real Madrid também aparece como um suposto interessado na contratação do atleta, que também pode atuar como lateral-esquerdo.

A JORNADA ATÉ O MUNDIAL

Nascido na capital croata Zagreb, Gvardiol foi influenciado por seu pai, um futebolista amador, a ingressar no mundo do futebol. Aos oito anos, chamou atenção do Dínamo de Zagreb e foi convidado a se juntar a categoria de base do clube. Canhoto, a habilidade com o pé do zagueiro o diferenciava dos demais. Fez carreira nas seleções de base croata e, aos 17 anos, estreou no time principal do Dínamo.

Após uma boa campanha na temporada de 2020/2021, com direito a participação na Eurocopa pela Croácia como lateral-esquerdo, o jogador se transferiu para o RB Leipzig. O valor da transferência, 18,8 milhões de euros, é a cifra mais alta já paga em um jovem talento croata.

Em terras germânicas, Gvardiol se firmou como titular da equipe e foi peça fundamental na conquista do título da Copa da Alemanha, onde o Leipzig superou o Freiburg nos pênaltis. Esse foi o primeiro troféu levantado pelo clube criado em 2009. Ele também foi um dos destaques da seleção croata nas Eliminatórias, consolidando o forte sistema defensivo da sua equipe.