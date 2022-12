Passado o êxtase pela emocionante classificação na fase de grupos, a Croácia se prepara para buscar a segunda oportunidade consecutiva de disputar uma final de Copa do Mundo. A equipe croata eliminou o Brasil e precisa passar pela Argentina para chegar à decisão. O bom momento foi motivo de elogios do lateral-direito Josip Juranovic, que exaltou o seu grupo, principalmente o meio de campo, liderado por Modric.

“Luka (Modric), Marcelo (Brozovic) e Mateo (Kovacic) é o melhor meio de campo croata que tivemos. Não sei quando isso acontecerá novamente. Tocar a bola para eles é mais seguro do que colocar dinheiro no banco”, disse Juranovic, em entrevista coletiva.

O jogador aproveitou para revelar o segredo da Croácia em Mundiais. “A chave do nosso sucesso é a união da equipe. Jogamos em família quando estamos no centro das atenções. Agora a equipe só precisa jogar o melhor possível.”

O lateral também fez uma breve análise do confronto com a Argentina. “Queremos fazer o nosso povo feliz, voltar para casa orgulhosos e de cabeça erguida. Os argentinos também querem isso. Somos um país tão pequeno com um grande coração.”

A Croácia chegou à semifinal ao ficar em segundo lugar do seu grupo, que teve Marrocos na liderança. Bélgica e Canadá ficaram pelo meio do caminho. No mata a mata, passou por Japão e Brasil, ambos nos pênaltis.

Croácia e Argentina se enfrentam nesta terça-feira, às 16h (horário de Brasília), no Lusail Stadium.