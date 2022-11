Maioria no Estádio Al Janoub, a torcida da Tunísia saiu decepcionada das arquibancadas após a derrota da seleção para a Austrália, por 1 a 0, neste sábado, pelo Grupo D da Copa do Mundo do Catar. Após a boa exibição diante da Dinamarca, era esperado que os africanos conseguissem um bom resultado, mas o time pecou nas finalizações e perdeu a chance de se aproximar da classificação inédita às oitavas.

“No primeiro tempo não fomos eficientes”, disse o treinador da Tunísia, Jalel Kadri. “No segundo tempo, fizemos melhor, mas não conseguimos converter nossas chances”, disse o técnico Jalel Kadri.

Assim como no empate sem gols com a Dinamarca, a Tunísia foi melhor durante boa parte do tempo, mas esbarrou na dedicada marcação adversária. Com a derrota, a seleção tunisiana se mantém com um ponto e vai precisar vencer a atual campeã França na última rodada para sonhar com a vaga na próxima fase do Mundial.

“Esta edição da Copa do Mundo teve surpresas para todos, os times maiores foram derrotados”, disse Kadri. “Ainda temos mais uma partida pela frente e vamos jogar com nossos corações.”

Tunísia e França se enfrentam na quarta-feira, às 12h(horário de Brasília), também no Al Janoub. No mesmo horário, Austrália x Dinamarca fecham os confrontos da chave.