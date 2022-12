Kalvin Phillips não está incomodado com a reserva na seleção da Inglaterra. O jogador do Manchester City exaltou o técnico Gareth Southgate, que dirige a equipe desde 2016. Na visão do atleta, o treinador é subestimado. A declaração acontece em meio à uma dúvida sobre a situação de Declan Rice, que desfalcou a equipe em alguns dos últimos treinamentos. Philips seria o provável substituto.

“Acho que as pessoas subestimam o quão bom é o técnico Gareth Southgate. Estou com a Inglaterra há três anos e ele tem sido incrível. Não tivemos bons resultados no último verão, mas você pode atribuir isso a alguns motivos. Ele estimulou este time a vencer jogos e em um dos melhores países do mundo no futebol. Muitas pessoas não dão crédito a ele por isso. Ele tem decisões muito difíceis a tomar. Ele tem jogadores inacreditáveis que precisa deixar no banco. Eu entendo que é uma posição muito difícil em que ele está, mas ele tem sido inacreditável desde que estou na Inglaterra. Ele é um técnico inacreditável”, enfatizou.

Com Southgate, a Inglaterra chegou até a semifinal da Copa do Mundo de 2018 e na final da Eurocopa de 2021, quando perdeu o título para a Itália nos pênaltis. Foram 80 jogos, com 49 vitórias, 18 empates e apenas 13 derrotas.

Na Copa do Mundo, Southgate conseguiu colocar a Inglaterra entre as favoritas. A seleção iniciou o campeonato derrotando o Irã por 6 a 2, depois empatou com os Estados Unidos por 0 a 0 e venceu o País de Gales por 3 a 0. Nas oitavas de final, passou por Senegal, sem muito sacrifício, por 3 a 0.

DECLAN RICE

Cotado para assumir a vaga de Declan Rice na partida diante da França, neste sábado, às 16h (horário de Brasília), no Al Bayt, Philips revelou que seu companheiro de equipe está recuperado de uma gripe e que deverá ser titular nas quartas de final da Copa do Mundo. “Declan voltou a treinar e se sente muito bem. Deve estar em campo”, disse Phillips rapidamente sobre as condições de seu companheiro de equipe.

Com isso, a Inglaterra deve ter força máxima para encarar a atual campeã. Sterling, que também era dúvida, está voltando ao Catar, após administrar problemas familiares. O jogador teve a casa assaltada. Sua namorada e as três filhas estavam no local. Ele retorna após garantir a segurança delas.