O zagueiro Kalidou Koulibaly admitiu nesta sexta-feira que a seleção de Senegal ainda está machucada por não poder contar com Sadio Mané na Copa do Mundo do Catar. O defensor revelou que o atacante do Bayern de Munique vem sendo lembrado a todo o momento pela seleção africana neste Mundial.

“Nós jogamos por ele. Foi um dos principais jogadores na nossa classificação para a opa, então perdê-lo nos machucou. Sadio queria estar conosco nesta Copa do Mundo. Infelizmente, ele não pôde, por conta da sua lesão. Mas ele está sempre lá para nos chamar, para nos encorajar”, disse Koulibaly ao canal BeIN Sports.

A ausência de Mané é visivelmente sentida pela seleção de Senegal, que passou em branco na derrota para a Holanda por 2 a 0, e sofreu ofensivamente até marcar o primeiro gol do triunfo por 3 a 1 sobre o modesto time do Catar. Além de poder de ataque, o atacante também era importante por ser um dos líderes da equipe.

Senegal é o terceiro colocado do Grupo A, com três pontos, contra quatro de Holanda e Equador. O Catar ainda não pontuou. O próximo desafio dos senegaleses é frente ao país sul-americano. O jogo será nesta terça-feira, às 12h (horário de Brasília), no Khalifa International Stadium, em Doha.