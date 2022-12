O Japão pode ter um desfalque para as oitavas de final da Copa do Mundo contra a Croácia, marcada para esta segunda-feira, às 12h (horário de Brasília), no Al Janoub Stadium. Por questões físicas, o meia Kubo fez fisioterapia no hotel e não compareceu ao treino da seleção japonesa neste sábado. Foram espalhados rumores de que o atleta estaria com sintomas gripais, mas a Federação Japonesa de Futebol descartou a possibilidade.

Kubo foi titular nas vitórias sobre Alemanha e Espanha, mas, em ambas as oportunidades, acabou sendo substituído no intervalo. A expectativa é que o atleta possa estar, ao menos, entre os suplentes diante da Croácia. Enquanto aguarda uma avaliação mais profunda do departamento médico, o jogador do Real Sociedad revelou o objetivo da seleção japonesa.

“Sonhar é de graça. O bom dessa equipe é que pensamos jogo a jogo, não pensamos em mais. Não temos poder para pensar em uma outra fase, como Espanha, como o Brasil. Focamos na Croácia e vamos ver se ganhamos do atual vice-campeão, que também é um gigante para nós. E depois não teremos mais nada a perder”, explicou.

Kubo ainda afirmou que a Ásia precisa ser mais respeitada. “Temos nós, tem a Austrália (integrante da Confederação Asiática de Futebol), que perdeu para nós (nas eliminatórias), mas se classificou antes. A Arábia Saudita quase passou. Creio que não podem subestimar tanto a Ásia”, finalizou.

Apesar da ausência de Kubo, o Japão contou com os retornos de Wataru Endo e Hiroki Sakai, que vinham reclamando de dores nos últimos dias. O técnico Hajime Moriyasu espera ter força máxima para seguir surpreendendo na Copa do Mundo.

O Japão carimbou a classificação na liderança do Grupo E, com seis pontos, na frente de Espanha e Alemanha (quarto), além da Costa Rica (três).