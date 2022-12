A Austrália surpreendeu na Copa do Mundo, ao ser eliminada nas oitavas de final em um jogo que poderia ter vencido a Argentina. A equipe australiana perdeu por 2 a 1, mas comemorou o fato de ter passado da fase de grupos pela segunda vez na história. A última havia sido em 2006. Devido ao bom futebol apresentado, o lateral Aziz Behich exaltou o feito de sua seleção.

“Nossa jornada na Copa do Mundo chega ao fim. Não poderia estar mais orgulhoso do que este grupo conquistou ao longo do processo de chegar à Copa do Mundo e chocar o mundo no grande palco. Criamos a história australiana ao longo do caminho e a partir de agora só para cima. Muito obrigado por todo o apoio em casa e pelos fãs que estavam no Catar”, disse o lateral.

A Austrália vem mostrando boa evolução ao longo dos anos. A seleção deixou a Oceania para disputar as Eliminatórias Asiáticas, o que ajudou a desenvolver o futebol no país. Esta é a sexta Copa da história, a quinta consecutiva.

A evolução ficou evidente durante a Copa do Mundo. A Austrália chegou a ameaçar a França, antes de levar a virada por 4 a 1. No entanto, reergueu-se e derrotou Tunísia e Dinamarca, ambas por 1 a 0. Caiu diante da Argentina, mas apresentou um bom futebol, apesar da falha do goleiro Kye Rowles no segundo marcado pelos argentinos.

O JOGADOR

Aziz Eraltay Behich disputou duas Copas do Mundo com a seleção da Austrália e esteve em campo em todos os sete jogos da equipe. Com 31 anos, o lateral atua pelo Dundee United, da Escócia.