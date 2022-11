O lateral-esquerdo Yasser Al-Shahrani sofreu as dores de uma “guerra” ao fraturar a mandíbula e alguns ossos do lado esquerdo da face, mas vem sendo tratado como um herói após a vitória da Arábia Saudita sobre a Argentina por 2 a 1, na última terça-feira, na primeira rodada da Copa do Mundo. O jogador iria fazer o tratamento em seu país, mas será transferido para a Alemanha, a pedido do príncipe herdeiro Mohammed Bin Salman.

O príncipe ordenou a transferência do atleta em avião particular para o país europeu para realizar a cirurgia, tamanha a gravidade da lesão. Apesar do forte choque com o goleiro e companheiro de equipe, Mohammed Al Owais, o atleta mandou uma mensagem tranquilizando os torcedores e afirmando que está bem.

“Yasser Al Shahrani deixou o Hamad Medical Center em Doha nesta manhã como consequência da lesão na cabeça ocorrida durante a vitória de 2 a 1 de ontem sobre a Argentina. O jogador de 30 anos agora passará por cirurgia nas próximas horas como parte do plano de recuperação da equipe médica. Desejamos a Yasser uma completa e rápida recuperação”, disse o comunicado da Arábia Saudita, que confirmou o corte do atleta.

MAIS PROBLEMA

Além do lateral, a Arábia Saudita poderá perder também o seu capitão. Al-Faraj sofreu uma lesão na tíbia da perna esquerda. Ele fará o tratamento com os médicos da seleção em uma tentativa de se recuperar a tempo dos confrontos diante de Polônia e México. Diante da Argentina, deixou o campo no intervalo.

A Arábia Saudita é a líder do Grupo C, com três pontos, contra um de Polônia, seu próximo compromisso, e México. O duelo com os poloneses será no sábado, às 10 (horário de Brasília).