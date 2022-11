Os jogadores da Argentina estão cientes. A partida com o México, neste sábado, às 16h (horário de Brasília), no Lusail Stadium, será uma final. Em caso de derrota, os comandados de Lionel Scaloni estarão eliminados na fase inicial da Copa do Mundo. Um dos pilares da equipe, Lautaro Martínez assumiu a importância do duelo, mas revelou que a equipe está tranquila para conquistar a primeira vitória no torneio.

“Não se falou sobre o que pode representar uma derrota (para o México). Estamos tranquilos. Deixamos para trás o jogo que passou e já estamos pensando apenas na partida deste sábado. Será uma final. Precisamos manter a calma para vencer e seguir sonhando. Analisamos o adversário e estamos preparados”, disse o atacante.

A Argentina entrou na Copa do Mundo defendendo uma invencibilidade de 36 partidas, que durava desde a derrota para o Brasil na semifinal da Copa América de 2019. O revés para a Arábia Saudita acabou sendo dolorido para os argentinos, que prometem dar a volta por cima já frente ao México.

“Foi um golpe duro. Havia muita expectativa pelo momento que estávamos vivendo, mas somos um grupo forte, unido e que sabe o que quer. Precisamos superar essa adversidade, porque já superamos muitas coisas. Obviamente, estamos tristes pelo que foi a partida contra a Arábia. Vamos enfrentar um rival duríssimo e temos de nos preparar bem nessas últimas horas e pensar em ganhar, porque é assim que quem veste essa camisa tem que pensar sempre na vitória”, completou.

Lautaro fez ainda uma breve análise sobre o próximo adversário. “O México fica muito com a bola, tem jogadores abertos, e temos que aproveitar essas situações para podermos vencer. Entraremos em campo para defender esse país”, finalizou.

A Argentina está na lanterna do Grupo C, ainda sem pontuar. Arábia Saudita aparece na primeira posição, com três, seguida por Polônia e México, com um cada.