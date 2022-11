O atacante Sadio Mané foi cortado da delegação de Senegal para a disputa da Copa do Mundo do Catar. Principal nome da seleção senegalesa, o jogador era apontado como dúvida e até havia sido convocado, mesmo com o diagnóstico de uma lesão.

Mané se machucou na terça-feira da passada, na goleada do Bayern de Munique por 6 a 1 sobre o Werder Bremen. No dia seguinte, o clube alemão comunicou que o atacante sofreu uma na lesão na fíbula direita, mas não deu detalhes sobre o tempo de recuperação.

Grande astro do Senegal, Mané foi eleito pelo premiação Bola de Ouro como o segundo melhor jogador do mundo, por sua atuação na temporada europeia passada, quando ainda era jogador do Liverpool. Ficou atrás apenas do atacante francês Karim Benzema, astro do Real Madrid.

Mané foi herói de Senegal no título da Copa Africana de Nações e também da conquista da vaga à Copa do Mundo, nas Eliminatórias Africanas. Os senegaleses levaram a melhor sobre o Egito, de Mohamed Salah, nos dois confrontos.

Com um grupo formado por outros nomes de gigantes europeus, como o goleiro Mendy e o zagueiro Koulibaly, do Chelsea, o Senegal está no Grupo A da Copa do Mundo, ao de Holanda, Catar e Equador.