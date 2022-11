Robert Lewandowski é artilheiro por onde passa. Mesmo na seleção polonesa, na qual já anotou 76 vezes. Mas quando o assunto é Copa do Mundo, nada parece dar certo para o camisa 9. Nesta terça-feira, o artilheiro teve a chance de definir o triunfo diante do México, mas bateu o pênalti nas mãos do goleiro Ochoa. O 0 a 0 acabou nas suas costas e ele fez questão de pedir desculpas ao torcedor.

O goleador já havia passado em branco na Copa da Rússia, em 2018, e prometia se redimir em gramados do Catar. A primeira impressão não foi das melhores, mas a chance de redenção virá no próximo sábado, quando a Polônia vai encara a Arábia Saudita com chance até de assumir a liderança do Grupo C. Teria de ganhar por mais de um gol de diferença e torcer por empate ou vitória da Argentina contra o México.

“Jogamos de forma inteligente e deveríamos ter vencido”, lamentou em suas redes sociais. “É ainda mais difícil para mim aceitar isso. Desculpe e obrigado por todas as palavras de apoio. Ainda estamos lutando pela classificação”, garantiu Lewandowski.

Para a TVP Sport, da Polônia, o atacante admitiu que mudou o estilo da cobrança para tentar superar Ochoa e acabou não dando certo. “Valorizamos o ponto, mas lamentamos porque eu tive um pênalti e não marquei, isso dói”, disse. “A decisão foi de bater na lateral e não deu certo, agora é olhar para a frente e buscar os três pontos no próximo jogo.”

Sair vencedor no confronto direto com o México era vital para a Polônia buscar vaga nas oitavas de final da Copa do Catar. Com a igualdade, um bom resultado diante da Argentina será vital para não precisar fazer contas – sem contar a obrigação de confirmar o favoritismo diante dos árabes.