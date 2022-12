A classificação veio no detalhe, mas o desempenho da Polônia na derrota por 2 a 0 diante da Argentina, na última quarta-feira, incomodou o atacante Lewandowski. Na visão do artilheiro, a equipe fez uma partida apática, pouco criativa, e precisa arriscar mais se quiser alçar voos maiores na Copa do Mundo. A seleção europeia avançou às oitavas de final através do saldo de gols, já que somou os mesmos quatro pontos do México.

“Não podemos estar satisfeitos com o estilo. Não havia espaço para manter a bola no meio, para jogá-la. O gol sofrido após o intervalo também nos tirou o ritmo, mas temos que jogar com mais coragem, pegar a bola e não ter medo de partir com ela. O estilo precisa de melhorias. Você tem que correr mais riscos. Nós não temos nada a perder”, disse o atacante.

Lewandowski admitiu que a Polônia jogou com o regulamento debaixo do braço e conseguiu o necessário para classificar às oitavas de final. “Esta é uma grande conquista, algo que esperávamos há muitos anos. Não sei se falar em derrota da sorte é correto, pois nos dois jogos anteriores marcamos pontos, marcamos gols, não levamos muitos cartões amarelos. Temos um resultado que precisa ser apreciado, apesar de eu ter atuado como zagueiro em alguns momentos, mas faz parte quando se joga em grupo.”

A Polônia carimbou a classificação para as oitavas de final 36 anos depois da última vez que passou da fase de grupos. A equipe europeia havia sido eliminada precocemente nos Mundiais de 2002, 2006 e 2018. Segundo Lewandowski, o feito só foi possível pelas grandes atuações do goleiro Szczesny.

“Definitivamente, é o melhor da Copa. Ele defendeu o segundo pênalti na Copa do Mundo, é uma grande arte. Seria bom se fôssemos mais longe para ele ter a oportunidade de ganhar esse título”, almejou o atacante.

A Polônia, agora, terá um desafio e tanto na Copa do Mundo. A equipe encara a França, a atual campeã, no domingo, às 12h (horário de Brasília), no Al Thumama.