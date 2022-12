O treino desta sexta-feira mais uma vez contou com a ausência de Di María, que ficou fazendo um trabalho à parte. Ainda sem saber se poderá contar com o jogador para a partida das oitavas de final da Copa do Mundo do Catar, contra a Austrália, o técnico Lionel Scaloni trabalhou com duas opões para escalar a Argentina.

O meia Paredes e o atacante Angel Correa foram as opções testadas. Diante de um adversário que usa o contato físico e a forte marcação para se impor, Scaloni ainda não definiu qual a melhor formação.

Com Paredes, o time ganha mais consistência na posse de bola e também tem a chance de cadenciar ou acelerar o ritmo. A opção por Angel Correa dá mais agressividade ao ataque podendo utilizar também a marcação por pressão na saída de bola para forçar o erro do rival.

O fato é que a ausência de Di María não é um bom sinal. O atleta continua sentindo dores no músculo da perna e faz tratamento intensivo. Scaloni deve esperar até momentos antes do jogo para definir por sua escalação. O curto espaço de tempo entre o fim da fase de grupos e o início das fase eliminatórias obrigam o treinador testar outras formações.

Outras duas mudanças pode surgir nas laterais. Tagliafico no lugar de Marcos Acuña na direita e Gonzalo Montiel iniciando o duelo na vaga de Molina são outras surpresas para o duelo diante dos australianos.

Favorita para o confronto, a Argentina se baseia na melhora da equipe no decorrer da competição para se garantir nas quartas de final. Após a derrota na estreia para a Arábia Saudita, a equipe de Lionel Messi se reabilitou com duas vitórias o primeiro lugar do Grupo C da Copa do Mundo.

A Austrália chega para o duelo com um roteiro parecido. Após ser goleada pela França por 4 a 1, duas vitórias de 1 a 0 sobre a Tunísia e a Dinamarca garantiram a seleção da Oceania nestas oitavas de final.