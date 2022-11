A vitória convincente sobre a Sérvia por 2 a 0 colocou o Brasil no patamar dos favoritos a vencer a Copa do Mundo. O goleiro francês Lloris admitiu a força brasileira e disparou elogios a Richarlison, autor dos dois gols da equipe de Tite na estreia. Os dois são companheiros de Tottenham.

“Eu estou muito feliz por ele, talvez fosse o menos visado dos 11 do Brasil. Mas ele tem muita qualidade. Certamente o gol mais bonito da Copa até aqui. E o Brasil é um dos favoritos para ganhar o Mundial porque se mostrou muito organizado também”, disse o goleiro francês.

Discreto no primeiro tempo na estreia da seleção brasileira, Richarlison apareceu bem quando Tite indicava a entrada de Pedro em seu lugar. O atacante ainda quebrou uma sina que durava desde 2002, última vez que um camisa 9 marcou no primeiro jogo da Copa do Mundo. O mérito foi de Ronaldo Fenômeno.

Presente na Copa América e na Olimpíada de Tóquio, Richarlison tem 39 jogos com a camisa da seleção brasileira e 19 gols marcados, além de seis assistências. Ganhou a titularidade e a confiança de Tite de vez na reta final das Eliminatórias.

DINAMARCA

Lloris aproveitou também para fazer uma breve análise da Dinamarca, próximo adversário da França na Copa do Mundo. A partida acontecerá neste sábado, às 13h (horário de Brasília), no 974 Stadium.

“A Dinamarca é uma equipe que pode ser muito competitiva e é muito capaz, de modo que nos permite sermos avisados. Então, não precisamos de nenhuma motivação extra nesta fase da competição. Estamos bem cientes da importância da partida. Sabemos que a partida é decisiva para a classificação e quando olhamos para o que foi feito na primeira partida, entre Tunísia e Dinamarca, há muito trabalho a ser feito”, explicou.