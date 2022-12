Campeão mundial com a França em 2018 e um dos líderes da equipe atual, o goleiro Lloris está perto de atingir uma importante marca quando entrar em campo para enfrentar a Polônia: a de se igualar ao defensor Lilian Thuram, atleta que mais vezes defendeu a seleção francesa com 142 partidas. Na coletiva de imprensa deste sábado, porém, o goleiro preferiu deixar os recordes em segundo plano e disse que sua equipe precisa ficar atenta aos “detalhes” a fim de não ficar pelo caminho.

“A equipe é consciente do que está em jogo. Sabemos que vamos entrar em uma nova fase, que se você ganha, segue, e se você perde, vai para casa. Vamos tentar fazer o possível para continuar. Queremos seguir crescendo como time e grupo e, para isso, são necessários jogos de importância”, comentou o jogador de 35 anos.

Com a experiência de já ter conquistado uma Copa do Mundo com a França, Lloris disse que os detalhes nestas fases eliminatórias fazem toda a diferença para a seleção que vislumbra o título.

“O talento sempre será necessário, mas com a condição de que você seja eficaz e que venha acompanhado da exigência mental e da concentração. Um deslize te manda para casa. A concentração pode fazer com que os detalhes fiquem ao seu lado.”

Com um currículo marcado por conquistas importantes, Lloris buscou a derrota da França para a Suíça nos pênaltis, na última edição da Eurocopa, para explicar a importância do foco durante uma partida eliminatória. “Em um jogo assim, você não pode relaxar. Precisamos estar no nível máximo, no físico e no mental.”

Classificada como líder do Grupo D com seis pontos, a França enfrenta a Polônia (que passou como segundo colocado da chave C) neste domingo, no estádio Al Thumama, às 12 horas (de Brasília).