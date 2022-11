Após a realização de uma ressonância magnética, o lateral-esquerdo Lucas Hernandez, da seleção francesa, teve uma lesão confirmada no ligamento cruzado do joelho direito e está fora da Copa do Mundo do Catar. A Federação Francesa de Futebol confirmou o corte por meio de nota nesta terça-feira.

“Lucas Hernandez fez uma ressonância magnética na clínica Aspetar após a partida contra a Austrália (4-1). Este exame infelizmente confirmou o diagnóstico clínico: ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Lucas Hernandez está, portanto, infelizmente, fora da Copa do Mundo”, informou a entidade.

Hernandez se lesionou aos 12 minutos do jogo contra a Austrália, no lance que originou o gol australiano. Chorando, ele precisou ser atendido no próprio gramado e foi substituído pelo seu irmão, Theo Hernandez.

Apesar de ter saído atrás no placar, a seleção francesa virou o jogo e, com tranquilidade, venceu a partida por 4 a 1. Os gols foram marcados por Giroud (dois), Rabiot e Mbappé. O confronto foi realizado no Estádio Education City, em Al Rayyan, pela primeira rodada do Grupo D. Dinamarca e Tunísia, que empataram em 0 a 0, também fazem parte da chave.

O comunicado divulgado pela federação traz também um pronunciamento do técnico Didier Deschamps, que lamentou o mais novo desfalque da seleção francesa. Este é o oitavo jogador que o treinador perde para a disputa do Mundial. A longa lista inclui também Benzema, Nkunku, Kante, Pogba, Kimpembe, Maignan e Kamara.

“Como todo o grupo, jogadores e staff, sinto muito pelo Lucas. Estamos perdendo um elemento importante. O Lucas é um guerreiro e não tenho dúvidas que fará o possível para voltar ao jogo. Primeiro plano. Eu conheço ele bem: coragem, ele vai ter, com certeza. Em nome do grupo, desejo a ele a melhor recuperação possível“, disse Deschamps.