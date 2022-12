O técnico Luis Enrique sentou-se na sala de entrevistas do estádio Khalifa com uma expressão de alívio, mas também de descontentamento. Se por um lado a Espanha conseguiu o objetivo de qualquer seleção que almeja o título mundial – classificar-se para as oitavas de final -, por outro a inesperada derrota para o Japão custou a liderança ao seu time. “Não estou contente, queria que fôssemos os primeiros colocados do nosso grupo”, lamentou.

Parecia que esse objetivo seria alcançado com facilidade. No primeiro tempo, os jogadores japoneses pouco produziram, mesmo em desvantagem de 1 a 0. Mas, o problema para os espanhóis foi que tal domínio não se traduziu em gols.

Apóa abrir o placar com Morata, a Espanha se acomodou e ficou apenas tocando a bola, de um lado para o outro, como se tudo já estivesse definido. “No segundo tempo, os japoneses, que não tinham nada a perder, atacaram”, disse o treinador espanhol. E bastaram dois contra-ataques rápidos para a vantagem conquistada pela Espanha se transformar em virada e preocupação.

E o que já estava ruim no estádio Khalifa, com os espanhóis sem encontrarem espaços, nem facilidades, piorou quando chegou a notícia de que a Costa Rica tinha feito 2 a 1 em cima da Alemanha. Durante 3 minutos, até que os alemães empatassem de novo a partida, o time de Luis Enrique estava eliminado do Mundial. “Eu nem sabia que em algum momento isso tinha acontecido”, garantiu.

“O futebol é um esporte inexplicável: dominamos 80% do tempo e perdemos”, se espantou. “O que importa é que estamos nas oitavas. Não como gostaríamos, mas estamos”, admitiu. “Agora vou tratar de entender o que aconteceu e levantar o animo dos jogadores. A partir de agora começa um outro tipo de competição e quem perder, volta para casa.”

Embalados por vitórias contra a Bélgica e Canadá e com uma rivalidade histórica com a Espanha, que ainda hoje possui dois enclaves – Ceuta e Melilla – em seu território, os marroquinos não deverão dar vida fácil na partida entre as duas seleções, na próxima terça-feira, no estádio Education City, em Al Rayyan.